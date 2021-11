Dun & Bradstreet: Viac ako stotisíc podnikateľov vykázalo za vlaňajšok stratu

Zdroj: Dun & Bradstreet

Foto: getty images

dnes 17:57 -

Do polovice októbra tohto roka vykázalo vo svojich daňových priznaniach dovedna 108 414 podnikateľov na Slovensku nulu alebo stratu, do štátnej kasy tak na dani z príjmu za rok 2020 neodviedli nič. Z celkového množstva firiem, ktoré v danom období priznanie odovzdalo (233 755), to predstavuje až 46 percent.



„Negatívne výsledky súvisia s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá mala na podnikateľov výrazný dopad. Medziročne počet firiem v strate narástol, avšak len veľmi mierne, o 3 percentá. Rok 2019 bol pritom rokom, kedy sa slovenskej ekonomike darilo,“ upozorňuje analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Ako ďalej dodáva, bezmála 57-tisíc spoločností odviedlo za rok 2020 na daniach sumu menšiu ako jeden tisíc eur, pričom ešte menej firiem, celkovo 46,6-tisíca, priznalo daň z príjmov vo výške od tisíc do 10-tisíc eur.





Z analýzy Dun & Bradstreet ďalej vyplýva, že len 7 percent podnikateľov (16 938) odviedlo do štátnej kasy vo forme daní za vlaňajšok sumu do výšky 100-tisíc eur. „Tradične najmenej podnikov štátu odviedlo najvyššie dane. Len 1 percento z celkového počtu odviedlo daň vo finančnom rozmedzí od 100-tisíc eur do jedného milióna. Doposiaľ ide o 2 536 firiem. Daň z príjmov nad jeden milión eur vyšla 214 podnikom, čo predstavuje 0,09 percenta z daňových priznaných odovzdaných do polovice minulého mesiaca,“ uzavrela analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová