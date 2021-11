Francúzsko by sa nemalo ponáhľať s obmedzovaním výdavkov v budúcom roku

dnes 14:46 -

Francúzsko by nemalo už v budúcom roku začať s obmedzovaním výdavkov na podporu ekonomiky, ale až v roku 2023. Uviedol to v utorok vo svojej správe Medzinárodný menový fond (MMF).

MMF vo vyhlásení na záver výročnej návštevy delegácie vo Francúzsku zvýšil svoju tohtoročnú prognózu rastu pre druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny na 6,75 % z októbrového odhadu 6,3 %.

Výhľad Francúzska na rok 2022 však znížil na 3,7 % z predchádzajúcich 3,9 %, keďže tempo rastu jeho hospodárstva sa zmierňuje po výnimočnom oživení v tomto roku po kríze vyvolanej pandémiou nového koronavírusu.

Vzhľadom na to, že francúzska ekonomika je stále v režime zotavovania sa a zdravotné riziká pretrvávajú, MMF odporučil Francúzsku, aby sa v budúcom roku neponáhľalo so sprísnením kontroly verejných financií. Vláda v Paríži by sa podľa neho mala zamerať na investície podporujúce rast.

Ale, ak by vláda od roku 2023 nezmenila kurz a nezačala s postupným obmedzovaním výdavkov, priepasť medzi dlhovým zaťažením Francúzska a jeho európskych partnerov by sa zväčšila.

Keďže francúzska vláda tento rok očakáva rozpočtový deficit verejného sektora na úrovni 8,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), bude musieť pripraviť plány na "kumulatívnu fiškálnu snahu" na úrovni 4,75 percentuálnych bodov HDP počas siedmich rokov.

Minulý mesiac vláda zvýšila svoj odhad deficitu v roku 2022 na 5 % HDP z predchádzajúcich 4,8 % HDP, aby zohľadnila 6,2 miliardy eur dodatočných výdavkov na zmiernenie vplyvu vyšších cien energií v budúcom roku.

MMF podporuje opatrenia, ako napríklad príspevky pre chudobné domácnosti na pokrytie účtov za energiu, ale varoval pred plošnými transfermi a opatreniami na kontrolu cien, ktoré sú menej cielené a nákladnejšie.