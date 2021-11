Semafor míľnikov k 1. žiadosti o platbu z fondu obnovy červenie

dnes 14:16 -

Semafor k 1. žiadosti o platbu z fondu obnovy, ktorý znázorňuje splnenie či očakávané meškanie 14 míľnikov, ktoré musí Slovensko do určitého termínu splniť, začína viac červenať. Kým nedávno svietila červená len pri reforme systému riadenia vysokých škôl, v súčasnosti sa očakáva výrazné meškanie alebo nesplnenie aj pri definícii novej súdnej mapy a pri zavedení výdavkových stropov v zákone o rozpočtových pravidlách. Sekcia plánu obnovy aktualizovala semafor na webovej stránke v pondelok (8. 11.).

Na oranžovo v semafore svieti míľnik o realizácii organizačných zmien polície s cieľom zvýšenia efektívnosti odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti a odhaľovania korupcie. Znamená to, že štát pri tejto reforme očakáva malé oneskorenie alebo čiastočné nesplnenie.

Naopak, zo 14 míľnikov sú splnené už tri. Ide o reformu Slovenskej akadémie vied (SAV), vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority 'Audit a kontrola' a uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR.

Splnenie zvyšných siedmich míľnikov podľa štátu ide podľa plánov. Figurujú tam investičný plán projektov železničnej infraštruktúry, zverejnenie metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklodopravu či začiatok spájania vysokých škôl a stratégia internacionalizácie vysokých škôl. Z plánu nevybočuje ani prijatie súboru právnych predpisov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti súdneho systému. Termíny sa zrejme dodržia aj pri zavedení funkčného systému úložiska na monitorovanie implementácie RRP (plán obnovy, pozn. TASR) a pri Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy na roky 2021 – 2030.

Slovensko chce v prvej žiadosti o platbu z plánu obnovy od Európskej komisie (EK) pýtať 458,3 milióna eur. Žiadosť o platbu však môže predložiť len vtedy, ak sa splnia všetky míľniky a ciele v danej skupine. Na sociálnej sieti Plán obnovy a odolnosti sekcia upozornila, že ak sa nesplní čo i len jedno opatrenie v rámci celého balíka, môže to ohroziť celú platbu. "Ak sa neschváli reforma riadenia vysokých škôl alebo nová súdna mapa, môže nás to stáť až 460 miliónov eur, ktoré by mohli ísť napríklad aj na prípravu projektov pre nové cyklotrasy a železnice," ilustrovala sekcia.