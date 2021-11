Gazprom začal plniť zásobníky plynom určeným pre európsky trh

dnes 14:01 -

Gazprom uviedol, že začal plniť svoje zásobníky plynom určeným na predaj na európskom trhu. To by mohlo znížiť obavy z nedostatku plynu v Európe počas blížiacej sa zimy.

Ruský koncern v tlačovom vyhlásení zverejnenom v utorok uviedol, že schválil plán týkajúci sa naplnenia podzemných zásobníkov počas novembra. Dodal, že plnenie sa už začalo.

Európske ceny plynu v utorok klesli po tom, čo sa objavili správy, že Gazprom začína zvyšovať dodávky do Európy, ako sľúbil ruský prezident Vladimir Putin. Putin ešte v októbri nariadil Gazpromu, aby zvýšil dodávky do Rakúska a Nemecka. Šéf koncernu Alexej Miller vtedy povedal, že to bude možné až najskôr od 8. novembra.

Európske ceny plynu sa tento rok viac než strojnásobili. Hlavným dôvodom boli slabé dodávky z Ruska, ktoré spôsobili, že európske zásoby plynu sú na začiatku aktuálnej vykurovacej sezóny najnižšie za viac než desať rokov. Moskva opakovane vyhlásila, že môže dodávať viac plynu po spustení prevádzky kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. Podľa niektorých európskych politikov Rusko týmto spôsobom tlačí na Nemecko a Európsku úniu (EÚ), aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2.