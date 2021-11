Problémy v dodávkach pretrvávajú, britskej ekonomike hrozí stagnácia

dnes 14:01 -

Britskej ekonomike hrozí v najbližších rokoch stagnácia. Uviedol to v utorok britský Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR), pričom ako hlavný dôvod uviedol pretrvávajúce problémy v dodávateľských reťazcoch. Inštitút okrem toho dodal, že inflácia by sa mohla v budúcom roku pohybovať okolo 5 %, pričom na vysokej úrovni by mala zotrvať dlhšie, než predpokladá centrálna banka.

Britská ekonomika by mala tento rok vzrásť o 6,9 % a v budúcom roku o 4,7 %, uviedol NIESR. V roku 2023 však inštitút počíta s prudkým spomalením rastu na 1,7 %. Ďalšie spomalenie by malo nasledovať v roku 2024, a to na 1,3 %.

Okrem pokračujúcich problémov v dodávateľských reťazcoch však situáciu britskej ekonomiky komplikujú aj dôsledky brexitu. Ide najmä o nižšie firemné investície a pokles počtu pracovníkov z krajín Európskej únie, dodal inštitút.

Odhad NIESR sa tak do veľkej miery podobá odhadom Bank of England (BoE), inštitút však na rozdiel od centrálnej banky počíta s dlhším obdobím vysokej inflácie. "BoE predpokladá, a my si myslíme, že na to nie je dôvod, že vysoká inflácia tu dlho nebude," povedal podpredseda NIESR Paul Mortimer-Lee.

Podľa NIESR úsilie firiem vrátiť sa k vyšším ziskovým maržiam, ako aj rast cien energií a problémy v dodávateľských reťazcoch zrýchlia infláciu do 2. štvrťroka budúceho roka zhruba na 5 %. V súčasnosti sa podľa posledných údajov pohybuje nad 3 %.