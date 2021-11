Slovakia Travel víta úpravu COVID automatu a zvýhodnenie očkovaných dovolenkárov

dnes 13:46 -

Organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel víta rozhodnutie koaličnej rady, ktorá sa zhodla na úprave COVID automatu a zvýhodnení zaočkovaných turistov. Hotely, reštaurácie a ďalšie zariadenia cestovného ruchu by tak v čiernych okresoch mohli mať svoje prevádzky otvorené pre dovolenkárov, ktorí sú zaočkovaní, alebo prekonali ochorenie COVID-19. Informovala o tom Karolína Ducká zo Slovakia Travel.

Pandemickú situáciu podľa organizácie najviac pociťujú podnikatelia a zamestnanci v cestovnom ruchu a v gastronómii. Hotely a ubytovacie zariadenia musia byť podľa súčasného COVID automatu v čiernych okresoch zatvorené. Slovakia Travel však podotkla, že v okolitých krajinách sú služby pre zaočkovaných stále prístupné, preto by hrozilo, že za súčasného nastavenia COVID automatu by Slováci dovolenkovali v zahraničí, čo by malo negatívny dosah na celú zimnú sezónu.

"V aktuálnej pandemickej situácii, prirodzene, nie je žiadne rozhodnutie všeliekom, ale prijaté rozhodnutie koaličnej rady je veľmi múdre a ekonomicky zodpovedné a zároveň motivačné pre podporu očkovania. Prirodzene zníži mobilitu Slovákov do zahraničia, obmedzí poskytovanie služieb v neštandardných zariadeniach a pomôže nášmu cestovnému ruchu. Preto toto rozhodnutie veľmi oceňujem," poznamenal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika. Tiež podotkol, že Slovensko má za sebou z pohľadu domáceho cestovného ruchu historicky najlepšiu letnú sezónu a na tento trend by chcel nadviazať aj v zime.

Slovakia Travel je národná organizácia na propagáciu, podporu a rozvoj cestovného ruchu Slovenska na domácom a zahraničnom trhu. Vznikla 1. apríla 2021 ako štátna rozpočtová organizácia.