Nový dopravca už prijíma žiadosti o dopravné karty, záujem je veľký

dnes 12:31 -

Nový dopravca, ktorý bude od nového roku prevádzkovať mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Nitre už začal s vydávaním dopravných kariet. Podľa radnice už spoločnosť Transdev Slovensko eviduje viac ako 1100 žiadostí.

Ako informoval mestský úrad, záujem o nové karty je veľký, zároveň však pripomenul, že predplatné lístky vydáva až do konca roka aj súčasný dopravca Arriva Nitra. „Tieto riadne platia až do ich plánovaného konca platnosti. To znamená, že držitelia mesačných, štvrťročných a polročných lístkov ich môžu používať aj po zmene dopravcu a novú kartu si vybavia až krátko pred skončením platnosti lístka,“ informoval magistrát.

Mesto zároveň pripomenulo, že objednávky nových kariet aj ich neskoršie nabitie je možné aj cez internet. Cestovné sa okrem toho bude môcť platiť aj cez mobilnú aplikáciu. „Uvedomujeme si, že väčšina seniorov ostane verná dopravným čipovým kartám, a preto im chceme prechod čo najviac uľahčiť. Rada seniorov mesta Nitra bude cez svoje kontakty distribuovať starším ľuďom letáky a žiadosti na výmenu dopravnej karty. Seniorov budeme informovať aj prostredníctvom inzertného týždenníka, mestských rozhlasov a SMS systému,“ uviedla radnica.