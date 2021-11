Európske ceny plynu mierne klesli, Rusko zvyšuje jeho dodávky

dnes 11:46 -

Európske ceny plynu v utorok ráno klesli. Dôvodom boli signály, že Rusko zrejme začína postupne zvyšovať dodávky, ako sľúbil ruský prezident Vladimir Putin.

Európsky referenčný termínovaný kontrakt na plyn sa v utorok ráno na burze v Amsterdame oslabil až o 6,2 %, neskôr o 10.24 h SEČ sa predával o 3,1 % nižšie po 76,65 eura za megawatthodinu (MWh). Ekvivalentný britský kontrakt na plyn zlacnel o 3,2 %.

Aktuálne údaje totiž signalizujú zvýšenie dodávok cez Ukrajinu. Gazprom schválil plán naplnenia svojich európskych zásobníkov v novembri a podľa prevádzkovateľa ukrajinskej plynovodnej siete si ruský koncern tiež na pondelkovej (8. 11.) aukcii rezervoval dodatočné plynovodné kapacity pre prepravu smerom na Slovensko.

Ruský prezident Vladimir Putin sľúbil, že Rusko začne posielať viac plynu do Európy od pondelka, keď nariadil koncernu Gazprom naplniť európske zásobníky po tom, ako dokončí plnenie zásobníkov v Rusku. V pondelok sa ešte dodávky nezvýšili, ale aktuálne sa zdá, že postupne rastú. Navyše, plynovod Jamal, ktorý vedie z Ruska cez Poľsko do Nemecka, už nepracuje v reverznom móde ako po väčšinu minulého týždňa a v pondelok, ale opäť cez neho prúdi plyn smerom na západ, teda z Poľska do Nemecka.

Európske ceny plynu sa tento rok viac než strojnásobili. Hlavným dôvodom boli slabé dodávky z Ruska, ktoré spôsobili, že európske zásoby plynu sú na začiatku aktuálnej vykurovacej sezóny najnižšie za viac než desať rokov. Moskva opakovane vyhlásila, že môže dodávať viac plynu po spustení prevádzky kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. Podľa niektorých európskych politikov Rusko týmto spôsobom tlačí na Nemecko a Európsku úniu (EÚ), aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2.

Teraz sa však zdá, že z Ruska by mohlo začať prúdiť viac plynu a že Putin dodrží svoj sľub. Gazprom si na pondelkovej aukcii rezervoval plynovodnú kapacitu 10 miliónov kubických metrov (m3) na ukrajinsko-slovenskej hranici. To je stále približne len jedna osmina z extra tranzitnej plynovodnej kapacity ponúkanej na ďalší deň. Žiadna dodatočná kapacita nebola alokovaná pre iné tranzitné body.