Štát by mal viac využívať OZE, súhlasí s tým 72 percent ľudí

dnes 18:16 -

Jednou z priorít štátu v energetickej politike by malo byť väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Súhlasí s tým 72 percent Slovákov. Ľudia sú však skeptickí k tomu, či im obnoviteľné zdroje a úspory energie pomôžu zvládnuť nárast cien energií. Približne 66 percent respondentov si myslí, že aj keby malo Slovensko energeticky úsporné budovy a efektívnejšie využívalo OZE, tak by sa ich náklady za energie pre domácnosti zvýšili. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Slovenskú klimatickú iniciatívu (SKI) realizovala na vzorke 1009 respondentov v období medzi 20. až 27. októbrom agentúra Focus.

"Ak 72 percent opýtaných úplne alebo skôr súhlasí s tým, aby sa väčšie využívanie OZE zaradilo medzi priority štátu a len päť percent respondentov je zásadne proti, ide o silný a pomerne jednoznačný signál našim politikom," zhodnotil predseda Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba. Prieskum podľa neho potvrdil, že si Slováci uvedomujú dôležitosť rozvoja a využívania OZE - hlavne slnečnej a veternej energie.

Prieskum tiež podľa koordinátorky SKI Kateřiny Chajdiakovej ukázal, že ľudia chápu význam OZE a úspor energií, no aj tak majú obavy z nárastu nákladov na energie v domácnosti. "Tu vidíme obrovský priestor pre lepšiu osvetu, odstránenie bariér rozvoja OZE a nastavenie podporných mechanizmov na podporu využívania OZE a úspor," skonštatovala.

SKI ako hlavnú prekážku rozvoja OZE na Slovensku vidí byrokraciu, komplikované a zdĺhavé povoľovacie procesy a aj vysoké administratívne poplatky. Podľa Chajdiakovej bude zásadné, aby sa podarilo odstrániť bariéry rozvoja obnoviteľných zdrojov. Taktiež nastaviť systém tak, aby sa občanom pri efektívnom kombinovaní úspor, energetickej efektívnosti a využitia OZE nezvyšovali náklady na energie v domácnostiach.

Obnoviteľné zdroje energie sú podľa SKI kľúčové pre dekarbonizáciu všetkých sektorov slovenského hospodárstva. Sú najlacnejšie z hľadiska životného cyklu, dlhodobo udržateľné a produkujú najmenej emisií spomedzi všetkých dostupných možností. Iniciatíva tiež pripomína, že bez ďalšieho rozvoja OZE nemôže Slovensko naplniť ani tie najzákladnejšie klimatické ciele.