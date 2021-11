Bez ohľadu na výsledok ankety, Musk zrejme predá časť svojich akcií v Tesle

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 17:20 -

"V poslednom čase sa veľa hovorí o tom, že nerealizované zisky sú prostriedkom na vyhýbanie sa daniam, takže navrhujem predaj desiatich percent svojich akcií Tesly. Podporujete to?" formuloval v sobotu Musk otázku na twitteri. "Výsledkom hlasovania sa podvolím, nech už to dopadne akokoľvek," dodal. Musk hlasovanie vyhlásil po tom, čo sa v americkom Kongrese objavil návrh na zdanenie majetku miliardárov, ktoré by pomohlo financovať sociálne a klimatické programy prezidenta Joea Bidena. V skorších príspevkoch šéf Tesly miliardársku daň kritizoval, napísala agentúra Reuters.

Ku koncu júna predstavoval Muskov podiel v automobilke Tesla približne 170,5 milióna akcií a predaj desiatich percent z nich by podľa výpočtov agentúry Reuters na základe piatkovej uzávierky vyniesol takmer 21 miliárd dolárov.

Pred týždňom Musk na twitteri napísal, že predá akcie Tesly v hodnote šesť miliárd dolárov a venuje ich Svetovému potravinovému programu OSN (WFP). Podmienil to tým, že organizácia zverejní viac informácií o tom, ako s peniazmi nakladá.





Jeho brat Kimbal Musk v piatok predal 88 500 akcií Tesly a stal sa tak posledným členom predstavenstva, ktorý sa zbavil veľkého množstva akcií Tesly, ktoré dosiahli tento týždeň rekordné hodnoty. Akcie stúpli po tom, čo Tesla zaznamenala rekordný tretí štvrťrok a požičovňa áut Hertz oznámila, že objednáva 100 000 vozidiel Tesla pre svoj vozový park. Od oznámenia si akcie Tesly pripísali viac ako 30 % a rovnako vzrástlo aj Muskovo čisté imanie.

Šéf Tesly je teraz podľa rebríčka miliardárov agentúry Bloomberg najbohatším človekom sveta s majetkom v hodnote 338 miliárd dolárov. Trhová hodnota Tesly, najhodnotnejšej automobilky sveta, začiatkom minulého týždňa prvýkrát prekonala hranicu bilióna dolárov.

Musk v Tesle vlastní podiel zhruba 23 percent. Zo svojho značného podielu má Musk opcie na 22 862 050 akcií za 6,24 USD, ktorých platnosť vyprší 13. augusta 2022. Tieto opcie mu boli udelené v roku 2012.





Bez ohľadu na výsledky prieskumu na Twitteri by Musk tento štvrťrok pravdepodobne začal predávať milióny akcií. Dôvodom je, že mu horzí, že na daniach zaplatí viac ako 15 miliárd dolárov. Jeho opcie vypršia v auguste 2022, ale aby si ich mohol uplatniť, musí zo zisku zaplatiť daň z príjmu. Keďže opcie sú zdaňované ako zamestnanecká výhoda alebo kompenzácia, budú zdanené na najvyššej úrovni bežného príjmu alebo 37 % plus 3,8 % čistá daň z investícií. Bude tiež musieť zaplatiť 13,3 percentnú najvyššiu daňovú sadzbu v Kalifornii, pretože opcie boli udelené kým bol daňovým rezidentom Kalifornie. Dohromady bude štátna a federálna daňová sadzba vo výške 54,1 %. Takže celková daň z jeho opcií by pri súčasnej cene by bola 15 miliárd dolárov.

Musk, ktorý je tiež generálnym riaditeľom SpaceX a startupu Neuralink s rozhraním mozog-počítač, kde tiež bude musieť zaplatiť dane. Na Twitteri napísal: „Všimnite si, že odnikiaľ neberiem peňažný plat ani prémie. Mám len akcoe, takže jediný spôsob, ako môžem osobne platiť dane, je predať akcie.“

Predseda senátneho finančného výboru Ron Wyden, D, Ore., ktorý formálne predložil návrh na zdanenie miliardárov tento víkend v Tweete napísal: „To, či najbohatší muž sveta platí nejaké dane alebo nie, by nemalo závisieť od výsledkov prieskumu na Twitteri.”