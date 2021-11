S vianočnými darčekmi sa tento rok neoplatí čakať

Zdroj: TASR

V roku 2020 Slováci na internete minuli až 1,75 miliardy eur, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku rast až o 29 %. “Tento rok odhadujeme nižší nárast tržieb v e-commerce, avšak opätovne pôjde o nový rekord v celkovom obrate. Aj z tohto dôvodu očakávame nižšie zľavy počas kľúčovej predvianočnej akcie Black Friday, ktoré sa navyše budú týkať obmedzenejšieho množstva produktov, či problémy s dostupnosťou produktov pred Vianocami, čoho sme boli svedkami už minulý rok. Na možný nedostatok sortimentu vplývajú v neposlednom rade aj chýbajúce kontajnery, výrazné zdraženie cien dopravy a predĺženie dodacích lehôt,” hovorí Jan Mayer, riaditeľ nákupného radcu Heureka.sk.



Ktoré tovary môžu byť nedostupné?

“Hitmi posledných rokov sú jednoznačne smart produkty: smartfóny, tablety, čítačky kníh, televízory, smart led svietidlá, robotické vysávače a iná elektronika či spotrebiče. Väčšina týchto zariadení obsahuje komponenty, ktorých je aktuálne na trhu nedostatok. Môže to znieť ako klišé, no každý rok patria okrem elektroniky k najžiadanejším vianočným darčekom parfémy či knižky. Spomedzi hračiek bude určite vyhľadávané lego, ktorého popularita stále rastie. Vo všeobecnosti očakávame, že ľudia investujú do drahších tovarov s vyššou výbavou. V akom konkrétnom čase sa začne prejavovať nedostupnosť tovaru, sa však presne odhadnúť nedá,” hovorí Jan Mayer, riaditeľ nákupného radcu Heureka.sk.



Aktuálne je situácia pokojná, avšak mnohým obchodníkom sa v dôsledku chýbajúcich komponentov nepodarilo nakúpiť tovar v želanom objeme. Nedostatok elektroniky závislej od čipov sa už aktuálne týka napríklad herných konzol. Počas celého roka bol takisto problém s dostupnosťou grafických kariet do herných počítačov, ktorých ceny výrazne vzrástli. Problémy sú ale aj v iných segmentoch, týkajú sa napríklad dostupnosti bicyklov.







Výrazný vplyv na spotrebiteľské správanie má aj zverejňovanie “overených” informácií o potenciálnom výpadku konkrétnych tovarov. Napríklad po zverejnení možných výpadkov aditív AdBlue pre naftové motory, vyskočil na slovenskej Heureke ich predaj počas jedného týždňa o viac ako 2000 %.



Trendom je nakupovanie darčekov v predstihu

Štatistiky ukazujú, že dlhodobým trendom je nakupovanie darčekov v predstihu. “Z prieskumu, ktorý sme realizovali vyplýva, že priebežne počas celého roka už nakupuje darčeky takmer 13 % Slovákov. V septembri a októbri začína s nákupmi zhodne 16 % Slovákov, v novembri a decembri je to rovnako zhodne 22 %. Tesne pred sviatkami na poslednú chvíľu nakupujú pre svojich blízkych darčeky už len 4 % opýtaných,” vysvetľuje Jan Mayer a zároveň dodáva, “keďže dôležitú časť ponuky na slovenskej Heureke predstavujú české e-shopy, je dôležité vedieť, že Česi nakupujú darčeky zhruba o mesiac skôr ako Slováci, čo môže mať dosah aj na dostupnosť produktov v momente, keď bude vianočná nákupná horúčka na Slovensku vrcholiť.”



Ako sa teda vyhnúť situáciám, keď nebudete môcť kúpiť želané darčeky, ale budete odkázaný na produkty, ktoré zostanú skladom? Online nakupovanie na Heureke dnes umožňuje nákup za najvýhodnejšie ceny počas celého roka. Zároveň v prehľade e-shopov ponúkajúcich daný tovar nájdete pri každom jednom informáciu o dostupnosti, vďaka čomu môžu byť vaše sviatky oveľa pokojnejšie.