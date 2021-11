Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 44. týždni 2021:Luxemburg 3. novembra - Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v septembri 2021 znížila, keďže ich ekonomiky sa naďalej zotavujú z recesie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Ukázali to v stredu údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.

Miera nezamestnanosti v regióne, ktorý zaviedol euro, v septembri 2021 klesla na 7,4 % zo 7,5 % v auguste a z 8,6 % pred rokom, v septembri 2020. Dosiahla tak najnižšiu hodnotu od apríla 2020, kedy bola na úrovni 7,3 %. V celej EÚ sa miera nezamestnanosti v septembri 2021 znížila na 6,7 % z augustových 6,9 % a zo 7,7 % v septembri 2020.Lisabon/Frankfurt nad Mohanom 3. novembra - Európska centrálna banka (ECB) neplánuje v dohľadnom čase zvyšovať úrokové sadzby, uviedla jej šéfka Christine Lagardová. Je veľmi nepravdepodobné, že ECB v roku 2022 zvýši sadzby, povedala Lagardová v prejave v Lisabone. Vysoké tempo rastu spotrebiteľských cien je podľa nej prechodné a strednodobé inflačné vyhliadky sú utlmené.Washington 3. novembra - Americká centrálna banka (Fed) oznámila, že v novembri začne s obmedzovaním svojho programu nákupu aktív, ktorý spustila po nástupe pandémie v marci 2020 na podporu ekonomiky, pričom jeho ukončenie plánuje v budúcom roku. Naďalej však trvá na tom, že súčasná vysoká inflácia je iba prechodný jav.Washington 4. novembra - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol na najnižšiu úroveň od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. To signalizuje pokračujúce zotavovanie trhu práce v USA. Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 30. októbra na sezónne upravenej báze padol o 14.000 na 269.000 z 283.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce.Praha 4. novembra - Česká národná banka (ČNB) prekvapila trhy a zvýšila základnú úrokovú sadzbu najprudšie za 24 rokov. Nečakane výrazne akcelerovala sprísňovanie menovej politiky, ktoré je najagresívnejšie v rámci Európskej únie (EÚ). Obavy z vysokej inflácie totiž prevážili nad spomaľovaním zotavovania ekonomiky. Banková rada ČNB vo štvrtok zvýšila svoju kľúčovú sadzbu o 125 bázických bodov na 2,75 %.Moskva/Berlín 4. novembra - Dodávky ruského plynu cez plynovod Jamal do Nemecka sa obnovili vo štvrtok popoludní, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa plynovodnej siete Gascade. Dodávky cez plynovod Jamal, ktorý vedie z Ruska cez Poľsko do Nemecka, prestali prúdiť smerom na západ v sobotu (30. 10.) ráno. Plynovod totiž pracoval v reverznom móde a plyn prúdil z Nemecka do Poľska.Washington 5. novembra - Tvorba pracovných miest v USA sa v októbri výrazne zrýchlila. Medzi dôvody patrí pokles nových prípadov ochorenia COVID-19 a nárast dopytu po nových pracovníkoch. Počet zamestnaných mimo poľnohospodárstvo sa minulý mesiac zvýšil o 531.000 po náraste o revidovaných 312.000 (pôvodne 194.000) v septembri, uviedlo americké ministerstvo práce. Miera nezamestnanosti klesla na 4,6 % zo 4,8 %.