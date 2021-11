Tri-štvrtiny rodičov myslia na budúcnosť svojich detí. Žiaľ, väčšina na tom prerába tisícky eur

Zdroj: SLSP

Foto: getty images

dnes 19:00 -

Aj napriek alarmujúco nízkej finančnej gramotnosti sú Slováci prekvapivo zodpovední a svojím deťom pravidelne odkladajú peniaze bokom. Mnohí z nich však nezohľadňujú fakt, že pri dlhodobom sporení je najväčším nepriateľom inflácia, ktorá podľa štatistického úradu v týchto mesiacoch atakuje hranicu 5 %. V praxi to znamená, že aj napriek snahe zabezpečiť svoje dieťa pred odchodom na strednú či vysokú školu je výsledná hodnota nižšia, ako by si mnohí želali.

Online prieskum Slovenskej sporiteľne na vzorke 1300 respondentov ďalej odhalil, že až 42 % rodičov preferuje svojim deťom odkladať peniaze na sporiacom účte. Na vkladných knižkách je to už iba menej ako desatina. Aktuálne sú však sadzby na týchto produktoch blízke nule, čo v kombinácii s každoročným zdražovaním výrazne znehodnocuje výslednú sumu.





Odborníci preto odporúčajú využiť radšej investičné sporenie. Výhodou je, že stačí odkladať aj menšiu sumu, pričom riziko spojené so situáciou na finančných trhoch sa rozloží v čase viacerých rokov. Investovanie sa tak stáva dostupnejším aj pre bežných ľudí.

„V prospech investičného sporenia hovoria aj doterajšie výsledky – napríklad, ak by rodič pred 14-timi rokmi založil svojmu dieťaťu namiesto bežného sporenia radšej investičné, celková suma by bola vďaka situácii na finančných trhoch a v dôsledku zloženého úročenia dnes už dvojnásobná. Už pri 20-eurovom sporení by tak zhodnotil svoje peniaze o niekoľko tisíc eur,“ vysvetľuje Michal Orlovský, zodpovedný za správu majetku klientov Slovenskej sporiteľne.

Zaujímavosťou je, že podľa prieskumu je kľúčová aj predchádzajúca skúsenosť. Až 83 % rodičov potvrdilo, že sa pri výbere produktu pre svoje dieťa riadi svojimi skúsenosťami. Teda ak má rodič skúsenosti s investovaním, je pre neho prirodzenejšie investovať aj svojmu dieťaťu.

Robiť dobré finančné rozhodnutia je podmienené predovšetkým finančnou gramotnosťou. „Keďže nám záleží nielen na finančne zabezpečenej ale aj finančne vzdelanej generácií, dali sme verejný záväzok, že do roka 2025 naučíme viac ako 200 000 detí správne narábať s peniazmi. Tento cieľ naplníme vďaka programu FinQ pre základné a stredné školy od Nadácie Slovenskej sporiteľne,“ uzatvára Orlovský.