Flash analýza: Maloobchodníci zarobili v septembri o 5,3 % viac ako vlani, predkrízové úrovne ale prekonali až o 12 %.

dnes 18:55

Ako sa vyvíjajú maloobchodné tržby v medziročnom porovnaní?

Medziročný rast tržieb v našom maloobchode je výsledkom rastúcej spotreby našich obyvateľov po uvoľnení protipandemických opatrení. Bázický efekt už v letných mesiacoch v podstate odznel, keďže vlani v takomto čase sa už tržby našich obchodníkov zvyšovali. Preto je aktuálny rast maloobchodných tržieb už oveľa miernejší ako počas jarných mesiacov.



V medziročnom porovnaní zaznamenali najvyšší rast obchodníci s tovarom pre kultúru a rekreáciu, kde tržby vrzástli až o 15,9 %. Dvojciferný rast tržieb dosiahli aj obchodníci v stánkoch a na trhoch (o 13,8 %) a eshopy a predaj cez internet (o 13,2 %). Aj väčšina ostatných oblastí maloobchodu došiahla vyššie tržby ako pred rokom. Supermarkety, ktoré sú najdôležitejšou zložkou maloobchodu, zarobili v medziročnom porovnaní ale len o trochu viac (o 1,3 %).

Naopak, medziročný pokles tržieb zaznamenali len v obchodoch s výpočtovou technikou a informačnými technológiami, ktoré medziročne zarobili menej o takmer -15 %. Vývoj tržieb v týchto predajniach môže byť ovplyvnený aj nedostatkom niektorých výrobkom kvôli chýbajúcim čipom a surovinovej kríze.

Zarábajú maloobchodníci viac ako pred pandémiou?

Tržby našcich maloobchodníkov boli v septembri vyššie ako pred pandémiou (september 2019) až o 12 %. Predkrízové úrovne prekonali skoro všetky zo sledovaných oblastí maloobchodu – zaostáva už len predaj v stánkoch a na trhoch a špecializované predajne s potravinami, nápojmi a tabakom. Počas pandémie, keď boli kamennné obchody zatvorené, sa darilo hlavne online obchodom.







Veľa ľudí si počas krízy zvyklo nakupovať cez internet a aj dnes sú to práve eshopy, ktoré zaznamenali najvyšší nárast tržieb v porovnaní s obdobím spred pandémie, nakoľko zarobili viac až o tretinu. Supermarketom sa taktiež podarilo dosiahnuť vyššie tržby ako pred koronakrízou, a to o 10 %. No a viac ako pred 2 rokmi zarobili napríklad aj obchodníci s tovarom pre domácnosť a tiež aj predajne s ostatným tovarom, ktoré zahŕňajú napríklad aj obchody s oblečením, obuvou či drogérie.

Ako sa budú vyvíjať tržby v obchode v ďalších mesiacoch?

Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú tržby našich obchodníkov rásť, pričom tomu budú dopomáhať aj nákupy pred Vianocami. Karty bude ale miešať tretia vlna pandémie a jej dopad na ekonomiku a trh práce. Rovnako bude spotreba ovplyvňovaná aj materiálovou krízou, keďže niektoré výrobky budú na pultoch obchodov chýbať alebo budú na ne dlhé čakacie doby. Ide hlavne o elektroniku, počítače, notebooky, herné konzoly, mobily ale napríklad aj bicykle či knihy.

Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank