Česká Škoda Auto by mala mať zabezpečenú výrobu na celý november

Do českej automobilky Škoda Auto dorazili čipy z Malajzie a výroba sa obnovila. Aj vyhliadky na ďalšie týždne vyzerajú podľa odborov priaznivo. Najmenej do konca novembra by sa malo vyrábať každý deň bez vynútených odstávok. Informoval o tom server novinky.cz.

"Výroba nových vozidiel beží tento týždeň vo všetkých závodoch, aj keď v Kvasinách s obmedzenou kapacitou," uviedli odborári v závodnom týždenníku. Na budúci týždeň to podľa odborárov vyzerá ešte lepšie a vyrábať by sa malo každý deň aj v ďalšom týždni, samozrejme, s výnimkou štátneho sviatku 17. novembra, uviedli odbory. Aj počas odstávok v minulých dňoch sa však podarilo dokončiť tisícky áut, ktoré museli čakať na chýbajúce čipy.

Vďaka tomu sa preriedili parkoviská s nedokončenými autami, čo bolo hlavným dôvodom dvojtýždenného zastavenia výrobných liniek. Do konca roka chce automobilka znížiť počty nedokončených áut na minimum.

Vlani Škoda Auto predala viac než milión vozidiel. Výsledky za prvé tri štvrťroky tohto roka poukazujú na mierny pokles predaja, na druhej strane na rast tržieb a prevádzkového zisku, čo je dôsledok predaja áut s vyššou maržou. Od januára do konca septembra predala firma 700.000 áut, čo je o 21.000 menej než za rovnaké obdobie minulého roka. Tržby za deväť mesiacov však medziročne vzrástli o desatinu na 13,3 miliardy eur.