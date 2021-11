M. Šefčovič je sklamaný slabou odozvou Londýna voči návrhom EK o Severnom Írsku

dnes 16:46 -

Európska komisia (EK) intenzívne spolupracuje so Spojeným kráľovstvom s cieľom nájsť spoločné pozície a priniesť stabilitu a predvídateľnosť pre ľudí a podniky v Severnom Írsku. Uviedol to podpredseda EK Maroš Šefčovič po piatkových rokovaniach v Bruseli s britským vyjednávačom pre brexit Davidom Frostom.

Obaja sú spolupredsedami Spoločného výboru EÚ a Británie pre implementáciu dohody o brexite.

Šefčovič pripomenul, že toto bolo už tretie stretnutie odvtedy, ako EK pred troma týždňami predstavila balík ďalekosiahlych riešení pre Severné Írsko. Zdôraznil, že tento balík ako celok poskytne významné zmeny, keď doterajšia byrokracia spojená s colným režimom sa zníži na polovicu, zjednodušená certifikácia prospeje aj maloobchodného tovaru a výsledkom by malo byť zníženie sanitárnych a fytosanitárnych kontrol (SPS) o 80 percent.

"Je to úplne nový model, ako sa môžu prepravovať tovary z Veľkej Británie do Severného Írska. Výsledkom by boli posilnené príležitosti pre obyvateľov Severného Írska," vysvetlil Šefčovič v správe pre médiá.

Zároveň však upozornil, že EÚ na tento svoj "veľký krok" do dnešného dňa zo strany Spojeného kráľovstva nezaznamenala žiadnu odozvu. "Považujem to za sklamanie a ešte raz vyzývam vládu Spojeného kráľovstva, aby s nami úprimne spolupracovala," uviedol.

Podľa jeho slov bude budúci týždeň veľmi dôležitý, lebo obe strany by mali zamerať všetko úsilie na to, aby čo najskôr našli riešenie sporov, ktoré vyplývajú z protokolu o Írsku/Severnom Írsku v zmluve o brexite. Šefčovič zopakoval, že cieľom EÚ je zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť pre Severné Írsko.

Zdôraznil, že eurokomisia v súčasnosti veľa počúva o možnosti aktivovať článok 16 protokolu o Írsku/Severnom Írsku a spresnil, že snahy o opätovné prerokovanie tohto protokolu by mali vážne dôsledky. "Vážne najmä pre Severné Írsko, pretože by to viedlo k nestabilite a nepredvídateľnosti. A vážne aj pre vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vo všeobecnosti, pretože by to znamenalo odmietnutie úsilia EÚ nájsť konsenzuálne riešenie implementácie protokolu," uviedol slovenský eurokomisár.

Šefčovič oznámil, že diskusie budú pokračovať na úrovni expertov a vyjadril pripravenosť odcestovať o týždeň do Londýna. Zároveň dodal, že sa angažuje aj v otázke liekov, aby sa zabezpečili dlhodobé a neprerušované dodávky liekov do Severného Írska hoci aj zmenou vlastných pravidiel EÚ.

V neposlednom rade sa podľa jeho slov piatkové rokovania s Frostom týkali aj prebiehajúcich sporov medzi Londýnom a Parížom o vydávaní licencií na rybolov. Spresnil, že dohoda o obchode a spolupráci, ktorú koncom vlaňajšieho roka podpísala EÚ s Britániou, je jasná - plavidlá, ktoré doteraz lovili v britských teritoriálnych vodách, by mali mať možnosť vo svojej činnosti pokračovať, a teda všetky francúzske rybárske lode oprávnené na licenciu by ju mali dostať aj naďalej.

Šefčovič pripomenul, že v tomto spore sa v úsilí nájsť prijateľné riešenie angažuje eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius, ktorý má jeho plnú podporu.