Mesto pripravuje modernizáciu kultúrneho domu

Mesto Štúrovo pripravuje modernizáciu tamojšieho kultúrneho domu. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 210.526 eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 200.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výzvu na predkladanie žiadostí vypísalo Ministerstvo kultúry SR. Zvyšnú sumu bude tvoriť spoluúčasť mesta na projekte, informovala samospráva.

V prípade úspešnosti by získané finančné prostriedky boli použité na modernizáciu vnútorných priestorov kultúrneho domu. Rekonštrukcia by mala zahŕňať obnovu toaliet a hygienických priestorov pre účinkujúcich, obnovu klimatizácie a výmenu podlahy na javisku. Z technických záležitostí by sa obnovila ozvučovacia a svetelná technika.