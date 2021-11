FS zaznamenala pokles počtu daňových priznaní fyzických osôb

dnes 13:16 -

Finančná správa (FS) SR spracovala ku koncu októbra takmer 1,2 milióna daňových priznaní k dani z príjmu za minulý rok. Oproti predchádzajúcim zdaňovacím obdobiam však zaznamenala pokles počtu daňových priznaní fyzických osôb. Príčinu vidí FS v pandémii ochorenia COVID-19.

Z celkového počtu spracovaných daňových priznaní (DP) bolo najviac, a to 493.768, podaných k dani z príjmu fyzických osôb typu B, priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu A podalo 428.213 ľudí a 277.293 bolo daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb.

Spolu podalo priznanie k dani z príjmu 921.981 fyzických osôb, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 943.412 a za rok 2018 podalo toto priznanie ešte o takmer 2000 fyzických osôb viac.

"V porovnaní so zdaňovacím obdobím rokov 2018 a 2019 sa ukázal najvyšší pokles prijatých DP k dani z príjmu fyzických osôb typu A. Finančná správa vidí príčinu v pandemickej situácii, keď zamestnanci mali v menšom rozsahu iné príjmy, ktoré mohli byť dôvodom na samostatné podanie DP," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Zákonnú povinnosť podať daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca tohto roka si splnilo viac ako 682.000 daňovníkov. Približne 280.000 si odložilo podanie o tri mesiace, teda do konca júna tohto roka. Hraničný septembrový termín na podanie odloženého DP využilo 18.651 daňovníkov, z toho 17.151 fyzických osôb a 1500 právnických osôb. Do konca roka finančná správa ešte očakáva podania k dani z príjmov právnických osôb od daňových subjektov, ktoré majú účtovné obdobie hospodársky rok. Počet týchto DP však podľa Rybanskej výrazne neovplyvní celkový počet daňových priznaní.