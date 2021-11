Odstávky elektriny sú nevyhnutné, poruchy by mali oveľa tvrdší dopad

dnes 8:31 -

Plánovaná rekonštrukcia elektrického vedenia v obci Horná Breznica v Púchovskom okrese vyvolala medzi miestnymi obyvateľmi vlnu nespokojnosti. Prekážajú im plánované odstávky elektriny súvisiace s prácami, ktoré zasiahnu aj susednú obec Zubák. Informoval o tom hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

„Počas minuloročného lockdownu zrušila Stredoslovenská distribučná (SSD) väčšinu plánovaných akcií spojených s odstávkami. Obyvateľom to pomohlo počas mimoriadnej situácie, ale rekonštrukcie a výstavba nových elektrických vedení sa dostali do sklzu. Teraz to dobieha odberateľov aj distribútora,“ uviedol Gejdoš.

Ako informoval projektový manažér SSD Michal Zajaček, obmedzenia v novembri budú 11 dní a pocíti ich asi 600 odberných miest. Prvú odstávku (3.11.) už majú za sebou, ďalšie prídu v termínoch 9.11. – 12.11., 15.11., 16.11., 18.11., 19.11. a 22.11. – 23.11. vždy v čase približne od 7.30 do 18.00 h. Energetici avizujú, že urobia v rámci možností všetko preto, aby odstávky skrátili.

„Bude to závisieť od počasia, schodnosti terénu a plynulosti montážnych prác dodávateľskej spoločnosti,“ vysvetlil Zajaček s tým, že práce sa nedajú vykonať pod napätím a neexistuje technické riešenie, ktoré by umožnilo obce zásobovať z inej vetvy distribučnej sústavy.

Rekonštrukciu čaká úsek vzdušného vedenia vysokého napätia v dĺžke zhruba tri a pol kilometra. Práce zahŕňajú demontáž päťdesiatich stĺpov, výstavbu nových v pôvodnej trase, výmenu vodičov a rekonštrukciu trafostanice. Rozpočet presahuje sumu 115.000 eur.

„Vedenie pochádza ešte z roku 1958, čomu zodpovedá aj jeho stav. Množstvo stĺpov je drevených. Ak ich včas nevymeníme za betónové, môžu ohroziť nielen distribúciu elektriny, ale aj obyvateľov a majetok v ich blízkosti,“ skonštatoval Zajaček.

Obmedzenia sú však podľa neho nevyhnutné, aby nedošlo v blízkej budúcnosti k oveľa vážnejším zásahom do pohodlia obyvateľov. V prípade poruchy a pri rozsiahlejšom poškodení vedenia by mohli stovky domácností zostať bez prúdu aj niekoľko dní nepretržite.