Belgicko sa dohodlo s Namíbiou na výrobe a dovoze zeleného vodíka

dnes 19:31 -

Belgicko a Namíbia podpísali v Glasgowe v rámci klimatického samitu OSN (COP26) memorandum o porozumení a spolupráci medzi oboma krajinami v oblasti výroby zeleného vodíka. Ten bude Belgicko z Namíbie dovážať. Podľa tlačovej agentúry Belga to vo štvrtok oznámila federálna ministerka energetiky Tinne Van der Straetenová.

Ministerka spresnila, že memorandum o porozumení podpísala v stredu (3. 11.) večer v Glasgowe s namíbijským ministrom energetiky a baní Tomom Alweendoom a podľa jej slov ide o výhodnú dohodu pre obe krajiny. "Belgicko potrebuje veľké množstvo zeleného vodíka pre čistý priemysel a Namíbia má k dispozícii veľa slnečného svetla," vysvetlila ministerka.

Memorandom o porozumení sa obe strany zaviazali spolupracovať pri výstavbe veľkokapacitného centra zelenej energie (GEH) v regióne Erongo na severozápade Namíbie. Je to v blízkosti prístavu Walvis Bay, čo uľahčí export zeleného vodíka cez Atlantický oceán.

Partneri tohto projektu, medzi nimi aj viaceré belgické spoločnosti, napríklad Belgian Maritime Company (CMB), budú spolupracovať na vývoji vodíkovej čerpacej stanice, vodíkových aplikácií použiteľných v priemysle a na výstavbe stredne veľkej solárnej elektrárne, ktorá by mala vyrobiť milión ton zeleného vodíka ročne - túto kapacitu by mala dosiahnuť už do roku 2026. Polovicu tejto produkcie Namíbia plánuje exportovať.

"Namíbia je zaliata slnkom. Vďaka slnečnej energii sa táto krajina môže stať významným producentom zeleného vodíka. Zelená energia umožní ekonomický rozvoj a vytvorí široké spektrum pracovných miest na miestnej úrovni," opísala situáciu Van der Straetenová.

Belga pripomenula, že federálna vláda minulý týždeň schválila národnú stratégiu, vďaka ktorej by sa Belgicko malo stať centrom pre dovoz a tranzit obnoviteľného vodíka. Táto stratégia sa zameriava na ekologizáciu dodávok energie pre ťažký priemysel, ktorý je zodpovedný za 30 % emisií CO2 v Belgicku, najmä pri výrobe ocele, cementu, hliníka a skla.