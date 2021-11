OPEC+ bude pokračovať v pôvodnom programe postupného zvyšovania ťažby

dnes 17:31 -

Zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, sa vo štvrtok dohodli na pokračovaní doterajšieho programu postupného zvyšovania ťažby. To znamená o 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) každý mesiac. Nevypočuli tak výzvy USA, aby produkciu zvýšili výraznejšie.

Americký prezident Joe Biden vyzval najväčších producentov ropy, aby ťažbu zvyšovali rýchlejším tempom, než sa pôvodne dohodli. To by umožnilo rýchlejší pokles cien komodity, ktoré by tak nebrzdili zotavovanie ekonomiky. Saudská Arábia to však odmietla a zdroje z OPEC+ uviedli, že Spojené štáty majú možnosť zvýšiť vlastnú produkciu, ak majú záujem na tom, aby sa svetová ekonomika zotavovala výraznejšie.

Po skončení rokovaní OPEC+ ruský minister energetiky Alexander Novak na tlačovej konferencii uviedol, že pôvodná dohoda hovorila o zvyšovaní produkcie o 400.000 barelov denne každý mesiac a zoskupenie bude v tomto tempe pokračovať aj v závere tohto roka a na začiatku budúceho. Na otázku, prečo OPEC+ nechce zvyšovať ťažbu výraznejšie, napriek sťažnostiam zo strany veľkých spotrebiteľov komodity ako USA, India a Japonsko, Novak odpovedal, že cieľom OPEC a jeho spojencov je udržanie rovnováhy na trhu, pričom musia mať na zreteli aj prípadné zmeny na strane dopytu.

"V októbri sme zaznamenali určité náznaky oslabenia dopytu po rope v Európskej únii. Globálny dopyt je stále pod tlakom delta variantu nového koronavírusu," dodal Novak.