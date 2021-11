Jediný zachovaný exemplár slovenskej jednokorunovej bankovky ide do dražby

Zdroj: Bankovky.com

dnes 16:32 -

Slovenská korunová štátovka sa skladá z piatich rôznych častí. Pôvodný majiteľ, vtedajší zamestnanec tlačiarne Neografia nemal prístup k celým exemplárom, ale zúčastnil sa na preprave rozrezaných kusov. Pri tejto príležitosti vyniesol päť častí, z ktorých si bankovku poskladal na pamiatku. Následne sa jednokorunáčka dostala do zbierky významného bratislavského zberateľa, ktorý ju vlastnil od roku 1980. Toto platidlo sa nikdy nedostalo do obehu. Kým sa skončila vojna a ceny začali rásť, papierová verzia stratila svoj význam. V tom čase už existovala papierová päťkoruna, čo bola najnižšia postačujúca nominálna hodnota a koruna už existovala aj vo forme mince.



"Vyvolávacia cena je necelých 4 tisíc EUR, ale vzhľadom na to, že ide o jediný známy kus, odhadujem, že sa jeho cena môže ľahko vyšplhať aj nad 40 tisíc EUR," hovorí Aleš Kohout, spolumajiteľ aukčnej spoločnosti Bankovky.com s.r.o., ktorá tento vzácny exemplár draží pre svojho klienta. Minulý rok spoločnosť vydražila päťtisíckorunáčku z roku 1919 za takmer 574 tisíc EUR, čo potvrdzuje rastúci záujem o investovanie do papierových platidiel.

Rok vydania nie je na štátovke uvedený avšak odhaduje sa na rok 1945. Jej tlač a rovnako aj skartáciu zabezpečila tlačiareň Neografia v Turčianskom Svätom Martine.





Slovenská koruna má rozmery 110 x 59 mm a prevládajúca farba lícnej strany je čiernofialová. V ľavej polovici je hlava muža v kroji z profilu a na nej veľká číslica "1". V zostávajúcej časti je nápis Slovenská republika a jedna koruna slovenská, napísaná jednoduchým paličkovým písmom. Rusínska číslovka je napísaná cyrilikou a nechýba ani nemecký a maďarský názov číslovky. Na rubovej strane prevláda oranžová farba. V pravej a ľavej polovici sú veľké číslice jeden, uprostred je štátny znak a vo vodorovnom páse je názov jedna koruna slovenská.





Na novembrovej aukcii, ktorá sa zameriava na papierové platidlá obiehajúce na historickom území Čiech, Moravy a Slovenska od roku 1762 až po súčasnosť, bude medzi ďalšie zaujímavé položky patriť napríklad séria Guldenov (Zlatiek) z roku 1800, kedy sa prvýkrát dražia všetky nominály tejto emisie. Aukcia má celkovo viac ako 900 položiek. Vyvolávacia cena všetkých dražených položiek presahuje 2,5 milióna Kč.

Aukcia sa uskutoční 19. novembra 2021 na platforme LiveBid.cz. Organizátor aukcie, aukčná spoločnosť Bankovky.com, uprednostnil internetovú aukciu. "V minulosti sa nám táto možnosť osvedčila napríklad pri spomínanej aukcii päťtisícovej československej bankovky, vďaka ktorej sme oslovili nielen zberateľov, ale aj investorov a ďalších záujemcov," vysvetľuje Aleš Kohout, ktorý sa špecializuje na oblasť notafílie, čo je zberateľský odbor zaoberajúci sa zbieraním a štúdiom bankoviek, papierových peňazí a platidiel.

Ide tak o úplne jedinečnú príležitosť nielen pre zberateľov, ale aj pre širokú verejnosť alebo investorov, ktorí sa môžu pokúsiť získať svoj prvý cenný kus. Niektorí môžu oceniť aj schopnosť zberateľských predmetov udržať si hodnotu so stabilným potenciálom rastu, ako je to v prípade drahých kovov alebo kameňov.