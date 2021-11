V téme DPH na potraviny sa názory v koalícii rozchádzajú

dnes 16:31 -

V téme dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny sa názory v koalícii rozchádzajú. Poslanec Patrik Linhart (Sme rodina) navrhuje zníženie DPH pri výrobkoch s nižším obsahom cukru a sladidiel, Marián Viskupič zo SaS hovorí, že na takéto zmeny teraz nie je čas ani priestor, uprednostňuje v súčasnosti zavedenie 10-percentnej DPH v gastrosektore ako pomoci gastroprevádzkam v čase koronakrízy.

"Mojimi navrhovanými zmenami DPH sa snažím zlepšiť spotrebiteľské návyky v prospech zdravších potravín, a tým aj zlepšiť celkové zdravie obyvateľstva, založené na boji s obezitou. Navrhujem teda zníženie percentuálneho rastu obezity, nielen znížením DPH u výrobkov so zníženým obsahom cukru a sladidiel, ale aj zvýšením DPH u výrobkov s nezmyselne zvýšeným obsahom cukru, a to na 30 %. Navýšenie DPH sa nebude týkať potravín, ktoré sú osladzované medom, a to najmä slovenským medom," priblížil Patrick Linhart, člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

"Ako som už predtým uviedol, zníženú sadzbu by som rád uplatnil aj na všetky potraviny, a to domáce i z dovozu, s certifikovaným označením Bio. Neskôr, po zavedení potravinového semaforu, by sa k tejto zníženej sadzbe mohli pridať aj potraviny s pridaným vitamínom D, ako aj potraviny so zníženým obsahom cukru, no bez náhrady v podobe umelých syntetických sladidiel," doplnil Linhart.

Poslanec NR SR Marián Viskupič (SaS) s Linhartovými návrhmi nesúhlasí. "Takéto hry s DPH (na potraviny) nie sú na mieste. Nemá to význam, lebo napríklad bio potraviny sú luxusný statok. Už to nedáva logiku, aby luxusný statok mal nižšiu daň. Myslím, že nie je čas ani priestor na takéto zmeny DPH," podčiarkol Viskupič. "Ak chceme niekde pomôcť, tak by dávalo zmysel tažko skúšanému gastrosektoru dočasne znížiť DPH, ako pomoc v 'COVID dobe'."

Podľa neho by zmysel dávalo, ak by mali v gastrosektore 10-percentnú DPH. "To je pomoc, ktorá je adresná, pretože pomohla by iba gastroprevádzkam, ktoré odvádzajú DPH. Zároveň by to znížilo tlak na zvyšovanie cien v gastre, čo by pomohlo obratu. Bola by to jedna z dôležitých pomocí v koronakríze. Vidíme, že máme kopu čiernych okresov, kde už sa dá predávať iba z okienka. To znamená obrovský problém, či pre hotely alebo reštaurácie. Ak by sme chceli hýbať s DPH, tak tu by to dávalo zmysel."