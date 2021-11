D. Drdul predkladá novelu, má zlepšiť postavenie ŤZP osôb na trhu práce

dnes 16:16 -

Súčasná právna úprava znevýhodňuje ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) zamestnancov. Tvrdí to poslanec OĽANO Dominik Drdul, ktorý preto na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR predkladá novelu Zákonníka práce. Tá by mala zlepšiť postavenie týchto zamestnancov na trhu práce.

Drdul priblížil, že Zákonník práce určuje zamestnávateľovi povinnosť vyžiadať si súhlas od úradu práce v prípade, ak chce výpoveďou ukončiť pracovný pomer s osobou so zdravotným postihnutím. Úrad práce má 30, v niektorých prípadoch až 90 dní na vydanie stanoviska. V krajnom prípade podľa poslanca môže byť tento proces prepúšťania zamestnanca dlhý až pol roka.

"Zamestnávateľ stráca kvôli tejto lehote motiváciu vziať ŤZP osobu do pracovného pomeru a namiesto toho to obchádza prácou na dohodu, alebo prácou načierno. Súčasný stav neposkytuje ochranu pred výpoveďou, ale pred pracovným pomerom nových zamestnancov. Úmysel bol chrániť, no v skutočnosti sme zamedzili vstupu ŤZP osoby na trh práce," skonštatoval Drdul vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Cieľom predkladanej novely zákona je preto zlepšiť podmienky ŤZP na pracovnom trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. "Znížením lehoty na vyjadrenie úradu práce na sedem dní chceme túto byrokratickú prekážku odstrániť a zjednodušiť osobám s ŤZP zamestnať sa na riadny pracovný pomer, ktorý im poskytuje oveľa väčšie istoty a ochranu, ako rôzne formy dohôd," poznamenal Drdul s tým, že ak sa úrad práce v sedemdňovej lehote nevyjadrí, pre zamestnávateľa by to znamenalo automaticky súhlas.

Drdul zdôraznil, že on ako osoba so zdravotným postihnutím je proti akémukoľvek znižovaniu práv alebo ochrany týchto osôb a jeho pôsobenie v politike je z veľkej časti zamerané práve na ich podporu. "V súčasnosti platná legislatíva, napriek tomu, že sa môže zdať ako ochrana ŤZP osôb, zásadným spôsobom komplikuje hľadanie si práce," podotkol.

Dodal, že návrh zákona konzultoval s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR. Poistkou má byť aj to, že súhlas koaličných partnerov a ministra bol viazaný na to, že táto úprava bude rok v "skúšobnej dobe" a následne sa vyhodnotí, čo priniesla.

Poslanec zároveň ozrejmil, že komunikuje s ministerstvom práce o novelizácii zákona o príspevkoch na kompenzáciu ŤZP osôb. Avizoval, že sa chce venovať zlepšeniu fungovania chránených dielní a plánuje priniesť systematické riešenie pracovných asistentov pre ŤZP osoby. Za dôležitú oblasť považuje aj zväčšenie okruhu obligatórne poskytovaných príspevkov zamestnávateľovi podľa zákona o službách zamestnanosti.