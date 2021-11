Majiteľovi značky IKEA napriek rastu tržieb klesol zisk, firma zvýši ceny

Zdroj: ČTK

Inter IKEA poskytuje franšízu na obchody IKEA a má na starosti ich zásobovanie, z ktorého pochádza väčšina jej ziskov. Firma už minulý mesiac oznámila, že celkové tržby značky IKEA sa vo finančnom roku do 31. augusta zvýšili o šesť percent na rekordných 41,9 miliardy eur. K rastu tržieb prispel okrem iného prudký vzostup predaja prostredníctvom internetu.



"Zásobovať obchody a sklady IKEA je ťažké. Výpadky v dodávateľskom reťazci viedli k výraznému poklesu dostupnosti produktov, z ktorého sa ešte len musíme zotaviť. Očakávame, že to bude pokračovať aj po značnú časť tohto finančného roka," uviedla dnes firma.



Finančný riaditeľ firmy Martin van Dam v rozhovore pre agentúru Reuters upozornil, že vzhľadom na nedostatok surovín a rast ich cien aj vzhľadom na logistické problémy bude v tomto finančnom roku ťažké dosiahnuť rast. "Samozrejme rast plánujeme, ale bude to znamenať veľmi tvrdú prácu v našom dodávateľskom reťazci a s našimi dodávateľmi," vyhlásil. Uviedol tiež, že majitelia obchodov IKEA budú mať určitú voľnosť v tom, do akej miery sa rozhodnú preniesť zvýšenie cien na zákazníkov.



Väčšinu predajní IKEA vlastní spoločnosť Ingka Group. Tá minulý mesiac oznámila, že tržby v jej predajniach sa v uplynulom finančnom roku zvýšili o šesť percent na 37,4 miliardy eur.