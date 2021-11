Rakúska škola: Čo to je inflácia? 

Zdroj: Mises Institute

Väčšina komentátorov označuje zvyšovanie cien tovarov a služieb za určité obdobie ako infláciu. Ludwig von Mises však zastával názor, že populárna definícia inflácie je chybná. Ako napísal v Economic Freedom and Interventionism, inflácia, ako sa tento výraz vždy používal všade a najmä u nás, znamená zvyšovanie množstva peňazí a bankoviek v obehu a množstva bankových vkladov podliehajúcich kontrole.



Aby sme zistili, ako sa fenomén inflácie objavil, musíme sa vrátiť v čase, aby sme vystopovali jej pôvod. Historicky inflácia vznikla, keď vládca krajiny, ako napríklad kráľ, prinútil svojich občanov, aby mu dali všetky svoje zlaté mince pod zámienkou, že nová zlatá minca nahradí starú. V tomto procese by kráľ upravil obsah zlatých mincí zmiešaním s nejakým iným kovom a nové „zriedené zlaté mince“ by vrátil občanom. Charakteristickejšie je, že mincovňa roztavila a znovu vyrazila všetky mince ríše, čím vrátila poddaným rovnaký počet, ale s nižšou hmotnosťou. Zvyšné unce zlata resp. striebra si vložil kráľ do vrecka a použil ho na zaplatenie svojich výdavkov.



To, čo sa vydávalo ako minca z čistého zlata, bola v skutočnosti minca s obsahom zlata. Tu predstavuje infláciu rozšírenie počtu mincí. Prostredníctvom inflácie sa vládca môže zapojiť do výmeny ničoho za niečo, môže prostredníctvom extra mincí odkloniť zdroje od občanov k sebe tým, že rozriedi pôvodné zlaté mince získané od občanov.



Ak by sme opustili zlatý štandard, technika zneužívania výmenného prostriedku by sa stala oveľa pokročilejšou prostredníctvom vydávania potvrdení nekrytých zlatom, ale vydávajúcich sa za skutočných predstaviteľov peňazí, zlata. Inflácia sa teda stala nárastom výšky príjmov. Držiteľ nekrytých potvrdení sa mohol zapojiť do výmeny ničoho za niečo. Vznikla tak situácia, keď držitelia nezabezpečených potvrdení odklonili tovar pre seba bez toho, aby prispeli k výrobe tohto tovaru.







V modernom svete už peniaze nie sú zlato, ale skôr papierové bankovky, preto inflácia v tomto prípade znamená zvýšenie zásoby papierových peňazí. Tu je dôležité zdôrazniť, že nehovoríme o tom, ako nárast peňažnej zásoby spôsobuje infláciu, ale skôr o tom, že nárast peňažnej zásoby je to, o čom je inflácia.

Čo je dôležité v súvislosti s infláciou, nie je jej prejav v podobe zvyšovania cien tovarov, ale škody, ktoré spôsobuje v procese tvorby bohatstva. Vyplýva to zo skutočnosti, že nárast peňažnej zásoby spúšťa výmenu ničoho za niečo, čo generuje podobný výsledok ako falšovanie peňazí. Oslabuje tvorcov bohatstva, čím sa oslabuje ich schopnosť vytvárať bohatstvo.



Vo väčšine prípadov je nárast ekonomickej aktivity zvyčajne vnímaný ako spúšťač všeobecného rastu cien, ktorý sa mylne označuje za infláciu. Prečo by však zvýšenie produkcie tovarov malo viesť k všeobecnému zvýšeniu cien? Ak peňažná zásoba zostane nedotknutá, potom budeme mať menej peňazí na jednotku tovaru. To znamená pokles cien. Všimnite si, že cena tovaru je suma peňazí zaplatená za jednotku tovaru. Len ak tempo menovej expanzie presiahne tempo výroby tovarov a služieb, dôjde k všeobecnému zvýšeniu cien. Toto zvýšenie by nastalo v dôsledku inflácie peňazí a nie v dôsledku zvýšenia výroby tovaru. Nárast peňažnej zásoby, ak sú všetky ostatné veci zachované, teda znamená, že na rôzne trhy vstúpi väčšie množstvo peňazí.



Všimnite si tiež, že keď sa vložia peniaze, najprv vstúpia na konkrétny trh. Hneď, ako cena tovaru stúpne na úroveň, ktorá je vnímaná ako jeho plná hodnota, peniaze prejdú na iný trh, ktorého tovar je považovaný za podhodnotený. Presun z jedného trhu na druhý vedie k časovému oneskoreniu v náraste peňazí a jeho vplyvu na priemerné ceny.



Spravidla by sa dalo očakávať, že po náraste peňažnej zásoby bude s časovým oneskorením nasledovať zvýšenie tempa rastu cien tovarov a služieb. Tak tomu bolo v rokoch 1961 až 1979. Ročná miera rastu amerického indexu spotrebiteľských cien (CPI) sa pohybovala v tandeme s ročným tempom rastu peňažnej zásoby, pričom zaostávanie predstavovalo dvadsaťtri mesiacov. Od roku 1980 sa oneskorená korelácia medzi mierou rastu peňažnej zásoby a mierou rastu CPI nedáva zmysel. V niektorých obdobiach po zvýšení tempa rastu peňažnej zásoby nasledovalo zvýšenie tempa rastu CPI a inokedy sa v skutočnosti CPI znížilo alebo mierne zvýšilo.



Niektorí experti sa domnievajú, že prerušenie korelácie medzi ročným tempom rastu CPI a oneskorenou dynamikou rastu peňažnej zásoby je spôsobené nestabilným dopytom po peniazoch, ktorý je tiež označovaný ako nestabilná menová rýchlosť.



Bez ohľadu na to, ako dobre korelujú zmeny cien s oneskoreným tempom rastu peňazí, je to nárast peňažnej zásoby, ktorý oslabuje proces tvorby bohatstva. Keď sa táto zásoba zväčšuje, nárast peňažnej zásoby vytvára ilúziu, že ide o peňažnú zásobu, ktorá poskytuje financovanie činnostiam vytvárajúcim bohatstvo aj činnostiam, ktoré netvoria bohatstvo. Akonáhle fond začne stagnovať alebo začne klesať, zvýšenie miery rastu peňažnej zásoby už nemôže zobrazovať ilúziu, že nárast peňažnej zásoby môže viesť k rastu ekonomiky.







Ak sa budeme držať definície, že inflácia je nárast peňažnej zásoby, ako sa dá potom zosúladiť silné monetárne pumpovanie s miernym nárastom cien, bežne označovaným ako „nízka inflácia“? Vezmime si príklad, že miera rastu peňažnej zásoby je 5 percent a miera rastu ponuky tovarov 1 percento. V takom prípade sa ceny pravdepodobne zvýšia v priemere o 4 percentá. Ak je však tempo rastu ponuky tovarov tiež 5 percent, potom sa ceny nezvýšia, všetko ostatné bude rovnaké. Ak by sme predpokladali, že inflácia je nárast cien, potom by sme dospeli k záveru, že napriek zvýšeniu peňažnej zásoby o 5 percent je inflácia 0 percent. Ak by sme sa však riadili definíciou, že inflácia je o náraste peňažnej zásoby, potom by sme dospeli k záveru, že inflácia je 5 percent, bez ohľadu na pohyb cenového indexu.



Uvažujme teraz o prípade, keď v dôsledku silnej menovej expanzie a zodpovedajúceho silného nárastu výroby tovaru zostávajú ceny stabilné. Väčšina komentátorov pravdepodobne dospeje k záveru, že ekonomické základy sú v skvelej forme. Napriek cenovej stabilite ale dôjde k rôznym nepríjemným vedľajším účinkom, ktoré vychádzajú z menovej expanzie. Nárast peňažnej zásoby uvádza do pohybu hrozbu cyklu boom-prepad bez ohľadu na mieru rastu cien tovarov a služieb.



Inflácia je o zvyšovaní peňažnej zásoby a nie o zvyšovaní cien. Tvorcovia politík, ktorí sa zameriavajú na zvyšovanie cien s cieľom zistiť stav inflácie, pričom ignorujú nárast peňažnej zásoby, pravdepodobne nesprávne vyhodnotia stav ekonomiky. V dôsledku toho budú títo tvorcovia politík a rôzni ekonomickí komentátori pravdepodobne prekvapení neočakávanými ekonomickými šokmi.



Použitie nesprávnej definície toho, o čom je inflácia, môže viesť ku katastrofálnym ekonomickým výsledkom. Rovnako to znamená, že politika centrálnej banky stabilizovať ceny s cieľom zabezpečiť stabilnú infláciu, nie je správna.