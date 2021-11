Poľská centrálna banka výrazne zvýšila úrokové sadzby

dnes 18:01 -

Poľská centrálna banka v stredu zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu výraznejšie, než sa očakávalo, keď ju nahor posunula až o 75 bázických bodov. Hlavnú sadzbu tak zvýšila druhý mesiac po sebe, pričom už októbrové zvýšenie prekvapilo analytikov, keďže počítali s tým, že takýto krok banka urobí zhruba o pol roka neskôr. Nové a výraznejšie zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby tak naznačuje, že poľská centrálna banka plánuje tvrdšie reagovať na rýchly rast spotrebiteľských cien.

Rada pre menovú politiku Národnej banky Poľska (NBP) zvýšila v stredu referenčnú sadzbu z pôvodnej úrovne 0,50 % až na 1,25 %. Väčšina ekonómov oslovených poľskou agentúrou PAP predpokladala, že banka zvýši sadzbu o 50 bázických bodov.

Banka zároveň výrazne zvýšila lombardnú, diskontnú a rediskontnú sadzbu. Lombardnú sadzbu zvýšila z pôvodnej úrovne 1 % na 1,75 %, rediskontnú z 0,51 % na 1,30 % a diskontnú sadzbu z 0,52 % na 1,35 %. Navyše zvýšila aj sadzbu z vkladov, ktorú na rozdiel od ďalších úrokových sadzieb na predchádzajúcom zasadnutí nemenila. Tentoraz ju zvýšila z 0 % na 0,75 %.

"Kroky poľskej centrálnej banky ukazujú, že banka sa rozhodla proti inflácii bojovať omnoho dôraznejšie, než sme pôvodne predpokladali," citovala analytikov z Capital Economics agentúra AP.

Medziročná miera inflácie v Poľsku dosiahla v októbri 6,8 %. To je najvyššia inflácia za vyše 20 rokov a jedna z najvyšších v Európskej únii. Navyše, očakáva sa, že tempo rastu spotrebiteľských cien sa ešte zrýchli. Ekonómovia oslovení agentúrou PAP predpokladajú, že do konca roka miera inflácie presiahne 7 % a štátny tajomník ministerstva financií Piotr Patkowski tento týždeň uviedol, že inflácia by v tomto roku mala dosiahnuť od 7 do 8 %.