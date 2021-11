Štátno-kapitalistické ekonomiky: Odlišné tradície riadenia trhu predstavujú výzvu pre západné zmýšľanie

Zdroj: the conversation

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:02 -

Čína zaviedla 1. novembra nové pravidlá, ktoré obmedzujú rozsah, v akom môžu internetové spoločnosti zhromažďovať a uchovávať údaje o používateľoch. Tento zákon patrí medzi najprísnejšie režimy ochrany osobných údajov na svete. V rámci nových pravidiel musia technologickí giganti zriadiť externé orgány na monitorovanie ich zberu údajov, zatiaľ čo zahraničné spoločnosti musia v Číne vymenovať zástupcov, ktorí sa venujú dodržiavaniu predpisov. Spoločnostiam, ktoré porušia pravidlá, hrozia pokuty až do výšky 5 % obratu.



Tieto pravidlá sú posledným príkladom zásahu proti technologickému a finančnému sektoru v Číne. Začalo sa to rozhodnutím Pekingu v novembri 2020 zrušiť flotáciu finančného gigantu Ant Group, od ktorej sa očakávalo, že bude najväčšou IPO na svete. Zakladateľ a generálny riaditeľ miliardár Jack Ma následne na tri mesiace zmizol z očí verejnosti a stále nie je jasné, či bude IPO pokračovať.



Peking je tiež tvrdší voči spoločnostiam, ako je DiDi (čínsky Uber), ktorých akcie sú kótované v zámorí. Potom je tu zatknutie najznámejších čínskych finančných blogerov, zákaz obchodovania a ťažby kryptomien, alebo zavádzanie nových obmedzení pre celé odvetvia, ako je napríklad hranie hier. Regulačné orgány nedávno signalizovali, že niektoré z najpopulárnejších aplikácií na obchodovanie s akciami sú v krajine nezákonné.







Tieto zásahy majú dôsledky nielen pre čínske spoločnosti, ale aj pre globálny finančný systém. Čínsky finančný systém predstavuje odvetvie v hodnote 45 biliónov USD, ktoré sa môže pochváliť druhým najväčším akciovým a dlhopisovým trhom na svete. Ale keď sa pozriete pozorne na spôsob, akým Čína riadi tieto trhy, uvedomíte si, že celá filozofia, na ktorej sú založené, je veľmi odlišná od trhov na západe. Je to užitočné na pochopenie toho, prečo bol potrebný takýto zásah. Prečo k nemu došlo a ako ho treba vnímať.



Na západných kapitálových trhoch je základnou zásadou efektívnosť: peniaze investorov prúdia do rúk spoločností, ktoré sú posúdené ako najlepšie, pokiaľ ide o ich obozretnosť, silu ich obchodných modelov, ich vyhliadky do budúcnosti atď. Vštepuje to trhovú disciplínu a povzbudzuje každého, aby súťažil tak agresívne, ako je to len možné. Kapitálové trhy sú vnímané ako stelesnenie liberálneho kapitalizmu, pričom štátne zásahy slúžia len ako poistka, ak sa veci pokazia (napríklad ako v roku 2008).



V štátno-kapitalistických ekonomikách, ako je Čína, sú naopak kapitálové trhy navrhnuté tak, aby umožňovali štátnu kontrolu a uľahčili dosiahnuť štátne ciele. Číňania napríklad neradi vidia na svojich trhoch priveľa špekulácií a pozorne sledujú aktivitu, aby sa im nevymkla spod kontroly. Ak úrady rozhodnú, že niektorí obchodníci sú príliš aktívni, požiadajú ich o zrušenie živností a môžu ich aj zakázať.



Štát tiež dbá na to, aby obmedzoval medzinárodných obchodníkov, napríklad stanovuje limity, koľko môžu obchodovať. A rovnako ako Ant Group demonštrovala, úrady starostlivo zvažujú, či flotácie môžu pokračovať. Rozhodnutia môžu mať menej spoločného s finančnými schopnosťami spoločnosti ako s tým, či majú politické väzby alebo prispievajú k národnému rozvoju.







Tieto trhy sa zameriavajú na obmedzenie finančného rizika, udržanie sociálnej stability a nasmerovanie finančnej aktivity na produktívnejšie smery. Všetko je to zamerané na štátnu kontrolu a dosahovanie národných rozvojových cieľov. A tu vidíme, čo to má spoločné s nedávnym vládnym zásahom.

Niektoré zo zásahov Pekingu, ako napríklad obmedzenie finančných blogerov alebo obmedzenie skupiny Ant Group s jej systémom platieb typu peer-to-peer a rozsiahlymi údajmi o spotrebiteľoch, sú súčasťou rovnakej tradície riadenia trhov. Keďže financie prenikajú do čoraz viac aspektov čínskeho života, úrady ich využívajú ako páku na riadenie ekonomickej aktivity. Medzitým iné zásahy, ako je ochrana údajov a obmedzovanie hier, sú všeobecnejšie o riadení spoločnosti, ale s rovnakým prístupom k uprednostňovaniu štátu pred firmou.



Časť vedeckej práce projektu StateCapFinance je o preskúmaní tohto čínskeho prístupu ako alternatívy a dokonca výzvy pre súčasný globálny finančný systém. Zaujímavé je, že to, čo vidíme v Číne, sa dá pozorovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch. V Brazílii, Rusku, Indii, Južnej Afrike a Južnej Kórei, ktoré spolu s Čínou predstavujú 25 % globálnej kapitalizácie akciového trhu a 50 % obchodovania na globálnych termínových trhoch. Aj tieto štáty podobným spôsobom uľahčujú kontrolu a národný rozvoj.



Vo väčšine týchto krajín je bežnejšie, že štát vlastní kótované spoločnosti a burzy cenných papierov a zahraničné a súkromné vlastníctvo má tendenciu byť viac obmedzené. Špekulatívne obchodovanie je oveľa viac obmedzené, zatiaľ čo štáty majú tendenciu snažiť sa kontrolovať cenu kľúčových komodít nastavením konkurenčných benchmarkov na západe. Čína to urobila s komoditami ako ropa, železná ruda, meď a zlato.



V najnovšom výskume StateCap vedci identifikovali rôzne krajiny s neoliberálnym prístupom na jednom konci a štátno-kapitalistickým prístupom na konci druhom. K štátnemu kapitalizmu má najbližšie Čína, ale v rovnakom smere je pomerne ďaleko India a možno prekvapivo aj Južná Kórea. Na druhej strane, Brazília a Južná Afrika sú viac naklonené neoliberálnemu prístupu a, opäť v rozpore s tým, čo si možno myslíte, je na to podobne aj Rusko. Ale treba zdôrazniť, že toto všetko je relatívne. Ruské pravidlá o rozsahu, v akom môžu zahraničné spoločnosti investovať do strategicky dôležitých odvetví, sú napríklad tvrdšie ako vo väčšine západných krajín.







V tomto kontexte je čínsky regulačný zásah v podstate cvičením v riadení štátu, kde sa orgány snažia zabezpečiť väčšiu kontrolu nad tým, čo vnímajú ako prehnané, neproduktívne ekonomické sektory, a čo by malo uľahčiť dosiahnuť národné rozvojové ciele. Či sú tieto zásahy pokrokom, je, samozrejme, diskutabilné, ale pomáhajú pochopiť zásadne odlišnú filozofiu, ktorá je ich základom.



Na záver ešte jedna poznámka. Wall Street sa stále agresívne púšťa do Číny, len v roku 2020 globálni investori nasmerovali na jej kapitálové trhy viac ako 1 bilión RMB. Globálni finanční hráči sa snažili zintenzívniť svoje operácie v Číne. A zatiaľ čo sa Západ obáva, či jeho vlastné technologické spoločnosti nezískali príliš silné postavenie v rámci systému, ktorý je navrhnutý tak, aby im poskytoval čo najväčšiu voľnosť, možno nie je prekvapujúce, že niektorí sa pýtajú, či sú niektoré silnejšie čínske zásahy tou správnou cestou vpred. S postupným presúvaním centra globálnej ekonomiky na východ možno zrejme očakávať zintenzívnenie tohto stretu filozofií, ako usporiadať vzťah medzi štátom a trhmi.