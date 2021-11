Nakúpiť teraz a zaplatiť neskôr: Ako aplikácie ovplyvňujú výdavky mladých ľudí

Zdroj: the guardian;the conversation;sydney morning herald

Foto: getty images

dnes 0:55 -

Generácia Y je často kritizovaná za to, že utráca za luxusné veci, nech už sú to drahé telefóny, alebo luxusné dovolenky. Logika je jednoduchá – míňajte menej na luxus a skúste si ušetriť viac. Na jednej strane platí, že každý cent sa počíta, ale na strane druhej je to dostupnosť bývania. Áno, záujemci o bývanie majú v súčasnosti prístup k historicky nízkym úrokom pri hypotékach, ale pre mnohých je problémom pomer ceny bývania k ich príjmu.



Je zaujímavé, že rovnaký prieskum výdavkových návykov zistil, že mladší ľudia (definovaní ako mladší ako 35 rokov) ušetria týždenne viac ako starší ľudia, a to aj pri porovnaní rodín s deťmi. Môže to byť spôsobené tým, že mladší ľudia žijú doma, ale stále to naznačuje, že mileniáli nemajú problémy so šetrením ako takým.



Mladí dnes čelia neistotám na trhu práce, rastúcim poplatkom za štúdium a astronomickým cenám bývania. Žiaľ, aj dlhy sú nevyhnutnou súčasťou ich života. A v tejto situácii vidíme obrovský nárast počtu aplikácií typu „kúpte teraz, zaplaťte neskôr“, či aplikácií na pôžičky pred výplatou. Nakupovať cez podobné aplikácie on-line je možné stlačením jediného tlačidla, aj keď nemáte peniaze na účte alebo na kreditnej karte. Je tiež možné požičať si peniaze v priebehu niekoľkých minút.



Aby vedci lepšie porozumeli tomu, ako sa mladí ľudia stavajú k dlhom, v rokoch 2020 a 2021 oslovili 31 ľudí vo veku od 18 do 29 rokov v oblasti Newcastle a Hunter Valley v Austrálii. Spýtali sa ich, ako sa dostávajú k úverom a aké majú názory na rôzne druhy dlhov. Respondenti vnímali dlh ako nevyhnutnosť, ak chcú mať prijateľný život v súčasnosti a mohli si plánovať budúcnosť. Ako povedala Steph, 22-ročná študentka univerzity, veľké dlhy, ako je napríklad hypotéka, sú v istom zmysle užitočný dlh. „Dáva to zmysel a posúva vás to ďalej, nie ako niektoré iné negatívne dlhy.“



Mladí ľudia tiež rozlišovali, ako dlhy vnímajú a nakoľko sú im pôžičky prístupné. Uznali, že krátkodobé spotrebiteľské dlhy nemusia byť „dobré“, ale mali pocit, že sú tiež súčasťou toho, že si môžu kúpiť určité veci a získať zážitky spojené s mladosťou. Spomenuli, že aplikácie, pomocou ktorých splatíte dlh v štyroch splátkach, je každodennou súčasťou ich života. Na malé potreby, za ktoré nechcú zaplatiť vopred. Tiež to označili za nízkorizikový a takmer priateľský spôsob nákupu vecí, napríklad v porovnaní s bankou.







Opýtaní pripisovali časť tejto priateľskosti procesu prístupu k peniazom alebo tovaru. Mia, 21-ročná právnička, opísala žiadosť o malú pôžičku v aplikácii Nimble. „Keď požiadate o peniaze, môžete ich získať kedykoľvek. Aplikácia Nimble je v tomto podobná objednaniu pizze, zatiaľ čo kreditná karta cez bankovú aplikáciu predstavuje niečo úplne iné.“ Žiadosť o pôžičku prostredníctvom aplikácie podľa opýtaných nezahŕňa „strašidelné“ papierovanie. „Posielajú mi listy a desí ma už aj otváranie pošty, kde nikdy nič dobré neprichádza.“



On-line, jednoduchá povaha týchto pôžičkových služieb úzko súvisí s tým, ako mladí ľudia vo všeobecnosti využívajú informácie vo svojom živote. V tomto zmysle uprednostňujú niečo známe a pre nich pohodlné. „Je to pozitívne, nie je to skľučujúce, je to informatívne, je to okamžité,“ pokračuje Mia. „Keď dorazia peniaze, dostanem e-mail s poďakovaním a upozornenie v aplikácii. Je to v zmysle: 'toľko platieb vám zostáva, toľko ste zaplatili, toľko vám zostáva zaplatiť, do tohto dátumu budete musieť uhradiť sumu v plnej výške'. S kreditnou kartou žiaľ podobnú skúsenosť nemám“.



Opýtaní tiež hovorili o tom, ako služby ako AfterPay a aplikácie pre krátkodobé pôžičky používali podobnú taktiku ako platformy sociálnych médií, aby podporili záujem a vytvorili neformálny, dokonca až sociálny prístup. Patria sem pripomienky „v tento deň“ (napríklad „takto minulý rok ste si kúpili tieto topánky“) a indikátory čakacej lehoty. Nechýbajú ani herné prvky vrátane „odmien“ za predčasné splatenie. Vzhľadom na pôvod vo videohrách a počítačových hrách je mechanizmus gamifikácie hráčom známy. Zahŕňa použitie bodov, úrovne zručností alebo majstrovstva a odmien. Hlavným cieľom gamifikácie je motivovať ľudí a udržať ich záujem, či už ide o návštevu webovej stránky alebo zlepšenie ich zdravia. Pre úspešnú implementáciu gamifikácie vedci popísali tri prvky, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, aby určili, či dôjde k určitému správaniu. Týmito prvkami sú „motivácia“, „schopnosť“ a „spúšťače“. Spúšťače sú príležitosťou alebo výzvou na vykonanie určitého správania. To, či sa správanie nakoniec preukáže, alebo nie, závisí od náročnosti vykonávanej činnosti, schopnosti osoby, ktorá činnosť vykonáva, a motivácie tejto osoby. Ak je správanie ľahké, úroveň požadovanej motivácie je nízka. Ak je požadované správanie ťažké, úroveň motivácie potrebná na jeho vykonanie bude vysoká.



Kritici gamifikácie poukazujú na to, že myšlienka to nie je úplne nová. Zapojenie zákazníkov pomocou bodov, úrovní a odmien je základom každého vernostného programu. Premena každodenných činností na hru má určite obrovský potenciál, pretože využíva samotnú podstatu toho, čo nás motivuje robiť veci a pokračovať v nich – a naša spoločnosť prepojená s mobilnými zariadeniami a sociálnymi sieťami poskytuje ideálnu platformu na jej implementáciu.





Aj vedcami oslovení mladí ľudia si uvedomovali, že ide o manipuláciu. Lilian (26) pracuje v obchodnom reťazci s oblečením a bola „odmenená“ za predčasné splatenie nákupu. „Nedávno som dostala upozornenie, že moja prvá splátka za nový nákup, už asi nebude načas. Samozrejme, hneď som všetko uhradila a bola som odmenená za to, že som všetko splatila skôr. Áno, ak by sa to odďaľovalo, vznikol by problém. Teraz to nie je problém, ale o dva týždne to problém bude.“ Na začiatku si hovoríte: je to len jedna transakcia‘ a potom urobíte ďalšiu transakciu a ďalšiu. Nakoniec je to ako keby ste platili 200 dolárov týždenne. Ak je dlh vysoký, Afterpay zavedie mesačný limit na výdavky a zmocní sa výplaty hneď ako pristane na účte. Tento rok bola v Kalifornii podaná skupinová žaloba proti austrálskemu start-upu Afterpay, ktorá tvrdí, že ide o zavádzajúci marketing a netransparentnosť bankových poplatkov. To, spolu s prudkým nárastom používania nákupov typu kúp teraz a zaplať neskôr pri on-line nakupovaní počas pandémie, podnietilo obhajcov spotrebiteľov, aby opäť požadovali prísnejšiu reguláciu produktov, ktoré sú vyňaté zo zákonov o zodpovednom poskytovaní úverov.



Najzraniteľnejšie sú obete domáceho násilia alebo osoby poberajúce sociálne dávky. Erin začala nakupovať oblečenie na Afterpay keď mala 18 rokov, pracovala ako sekretárka a myšlienka, že si mohla kupovať veci bez okamžitej platby bola vzrušujúca. V tom čase pracovala, takže to nebol problém. Ale vážne zranenie členka a strata zamestnania spôsobili, že Erin začala takto nakupovať aj základné potraviny. „Nemala som prostriedky na to, aby som ich vrátila, pretože som nemala ten správny príjem,“ hovorí. „Takže to bol len nekonečný cyklus "Ach, nemám peniaze, takže ak teraz potrebujem jedlo, budem ho musieť kúpiť na dlh. Snažila som sa prežiť, nebola som chamtivá, márnivá alebo materialistická. Len som sa snažila prežiť a ono sa mi to zdalo ako skvelý nápad.″



Nedávna správa Austrálskej komisie pre cenné papiere a investície zistila, že do júna 2019 bolo otvorených 6,1 milióna účtov, pričom 61 percent zákazníkov bolo vo veku od 18 do 34 rokov. Odborníci upozorňujú, že tieto spoločnosti motivovali ľudí, aby míňali viac peňazí, ako by zvyčajne míňali. Posúvajú vpred uspokojenie, aby ľudia mohli pokračovať v nákupe, namiesto toho, aby vyžadovali, aby ľudia spomalili a položili si otázku: "naozaj, si mám toto kúpiť?"





Respondenti z aktuálneho prieskumu považujú dlh za nevyhnutnosť, no zároveň si uvedomujú, že v rámci neho majú určité možnosti. Preto uprednostňujú poskytovateľov alebo platformy, ktoré vnímajú, že ich menej ohrozujú, najmä preto, že využívanie služieb typu „kúpte teraz, zaplaťte neskôr“ sa niekedy nevníma vo svetle zadlženia sa.



Vedci sa zhodli, že je potrebná väčšia regulácia spôsobov propagácie týchto produktov. Vždy by malo byť jasné, že ide o formu dlhu, nielen o spôsob platby. „Okrem toho, namiesto toho, aby sme „ obviňovali “ mladých ľudí za ich míňanie a návyky, potrebujeme lepšie porozumieť ekonomike a spoločnosti, v ktorej žijú a pracujú. A nakoľko je dlh pre ľudí s nízkymi mzdami, so slabou istotou zamestnania a neistým bývaním, nevyhnutnou súčasťou ich života," uzatvárajú vedci.