Ekonomická redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "Pokles prepravy ruského plynu pocítil aj slovenský Eustream", vydanej o 14.39 h, opravili v 1. odseku 2. vetu:"Namiesto priemerných 74 miliárd kubických metrov (m3) plynu denne z októbra tohto roku sa v prvých novembrových dňoch objem prepravy znížil na 46 miliárd m3."Správne má byť:"Namiesto priemerných 74 miliónov kubických metrov (m3) plynu denne z októbra tohto roku sa v prvých novembrových dňoch objem prepravy znížil na 46 miliónov m3." Za chybu sa ospravedlňujeme.

Nasleduje opravené znenie:Bratislava 2. novembra (TASR) – Po víkendovom prerušení prepravy ruského plynu do Európy cez severný plynovod Jamal pocítil pokles objemu prepravovaného plynu aj slovenský prepravca Eustream. Namiesto priemerných 74 miliónov kubických metrov (m3) plynu denne z októbra tohto roku sa v prvých novembrových dňoch objem prepravy znížil na 46 miliónov m3. Vyplýva to z obchodných informácií zverejňovaných spoločnosťou.

„Plyn prepravujeme presne podľa požiadaviek našich zákazníkov,“ uviedol hovorca Eustreamu Pavol Kubík. Pološtátny prepravca plynu nemá aktuálne žiadne informácie o dôvodoch čiastočného zníženia prepravy. Kubík však technické poruchy na prepravnej sieti predbežne vylúčil.

Zemný plyn prestal do Európy cez plynovod Jamal tiecť v sobotu (30. 10.). V reakcii na prerušenie dodávok jeho veľkoobchodná cena v pondelok (1. 11.) vzrástla o 11 % a vrátila sa nad úroveň 70 eur za megawatthodinu (MWh). V minulom týždni pritom klesla pod úroveň 65 eur za MWh, čo bolo najmenej od polovice septembra. Ruský prezident Vladimir Putin totiž sľúbil, že Rusko začne viac plynu dodávať po 8. novembri. Jamal vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka a zaisťuje približne pätinu pozemných dodávok ruského plynu do EÚ.