Akvaparky volajú po zmene COVID automatu, čoraz viac prevádzok zatvára brány

Slovensko sa sfarbuje čoraz viac na čierno a bordovo a značná časť akvaparkov, kúpalísk a plavárni či wellness zariadení tak opäť čelí poklesu tržieb na nulu. Čoraz viac prevádzok preto zatvára svoje brány a očkovaní Slováci z čiernych okresov vyhľadávajú wellness turistiku v Maďarsku, Poľsku či Česku. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) preto volá po zmene COVID automatu. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR už vyjadrilo vôľu rokovať o tom s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. Vo štvrtok (4. 11.) sa má o zmenách hovoriť na pôde konzília odborníkov.

"Aktuálne viac než 50 % prevádzok rekreačného kúpeľníctva balansuje na hrane ekonomickej rentability s výrazným obmedzením kapacity na 25 % a počet prevádzok, ktoré od 1. novembra zavrú brány, narastá," poznamenal prezident SAAKP Gabriel Somogyi. Od pondelka (1. 11.) sa totiž k už zavretým prevádzkam pridali aj Aquacity Poprad a Vodný park Bešeňová. Zatvárajú sa aj kúpele v Podhájskej.

Asociácia chce, aby COVID automat zvýhodnil plne zaočkované osoby v čiernych okresoch. Tie sa totiž vyberajú za wellness turistikou za hranice Slovenska, kde majú pre očkovaných nastavené výrazne lepšie podmienky.

"Nevieme, v akej fáze a či vôbec vstúpime do zimnej sezóny, a klienti sa nás pýtajú, prečo zatvárame svoje prevádzky a berieme im možnosť zdravého pohybu a budovania imunity, keď vláda sľubovala, že očkovanie je výhra, zodpovednosť a riešenie," apelujú členovia prezídia SAAKP a dodávajú, že nechcú zatvárať prevádzky a bezradne čakať na pomoc od štátu. Naopak, chcú poskytovať svoje služby.

Hovorca MDV Ivan Rudolf v utorok informoval, že rezort dopravy chce rokovať s MZ SR o zmenách v COVID automate, keďže aj ministerstvo dopravy si uvedomuje, že najlepšou pomocou pre cestovný ruch by bolo to, keby mohli byť prevádzky otvorené a mohli by tvoriť tržby.

Aj konzílium odborníkov sa vo štvrtok bude zaoberať prehodnotením COVID automatu. Pre TASR to potvrdili z MZ SR.