Ryanair uvažuje nad odchodom z Londýnskej akciovej burzy

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair uvažuje o stiahnutí sa z Londýnskej akciovej burzy LSE. Ako dôvod uviedla výrazný pokles objemu akcií v tomto roku po odchode Británie z Európskej únie. Takýto krok by znamenal nepríjemnú situáciu pre LSE, ktorá sa usiluje posilniť si pozíciu svetového finančného centra schopného prilákať a udržať si zahraničné spoločnosti.

Ako uviedla agentúra Reuters, Ryanair v roku 2020 oznámil, že Briti podobne ako obyvatelia iných krajín mimo Európskej únie nebudú môcť od januára tohto roka kupovať akcie firmy. Cieľom je zachovať väčšinový podiel v spoločnosti pod kontrolou EÚ, čo Ryanairu umožní udržať si všetky licencie a letové práva na únijnom trhu. Najnovšie, v pondelok po zverejnení svojich výsledkov za 1. polrok obchodného roka 2021/2022, firma uviedla, že "správna rada momentálne prehodnocuje celkové výhody zotrvania na LSE".

V reakcii na brexit a zmeny s ním spojené sa Británia usiluje podporiť City of London ako globálne finančné centrum. Brexit totiž do veľkej miery odstrihol finančné centrum Londýna od klientov v EÚ. Napríklad obchody s akciami a dlhopismi v eurách sa ihneď odchodom Londýna z EÚ presunuli väčšinou do Amsterdamu.