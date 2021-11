Pri povinnostiach v súvislosti s BOZP sa majú upraviť niektoré lehoty

dnes 10:01 -

Právna úprava v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP) by sa mala upraviť. Týka sa to najmä lehôt. Vyplýva to z návrhu ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý predložil na pripomienkovanie. Materiál je zverejnený na portáli Slov-lex.sk.

Podľa rezortu by novela zákona o BOZP mala zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť úroveň BOZP. V materiáli sa navrhuje napríklad upraviť lehoty povinnosti opakovaného oboznamovania zamestnancov, zosúladiť lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, upraviť interval odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na východu a vzdelávanie alebo sprecizovať lehoty aktualizačných odborných príprav.

Návrh počíta aj s umožnením odbornému zástupcovi vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú či právnickú osobu. "Navrhuje sa tiež úprava podmienok, za ktorých bude možné udržať si zdravotnú spôsobilosť aj v prípade dočasnej práceneschopnosti. Návrh zákona tiež upravuje povinnosť nahlásenia zmeny údajov školiteľov, a to do 30 dní," dodalo ministerstvo v predkladacej správe.

Na zlepšenie kvality BOZP rezort navrhuje zjednotiť a stanoviť jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby. Takisto navrhuje zlúčiť odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika. Zabezpečila by sa tak jednotná úroveň odbornosti. "Zároveň sa navrhuje rozšírenie zákazu fajčenia nielen na pracoviská zamestnávateľa, ale aj na všetky priestory zamestnávateľa," dodalo ministerstvo. Pripomienkovanie končí 18. novembra tohto roka.