Letisko Košice spúšťa nové linky do Dublinu, Viedne a Varšavy

dnes 16:46 -

Letisko Košice spúšťa tri nové letecké spojenia do Dublinu, Viedne a Varšavy. Prevádzkovať ich bude spoločnosť Ryanair. TASR o tom informovala hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová.

Najdlhšie očakávaná bola podľa jej slov linka do Dublinu, ktorá bola spustená prvým letom v nedeľu. Odlety z Košíc do írskej metropoly sú plánované vždy v stredu o 19.50 h a v nedeľu o 14.05 h. Priamy let trvá tri hodiny.

"Ďalšou novou destináciou Ryanairu je linka z Košíc do rakúskej Viedne. Prvý let je naplánovaný na pondelok (1. 11.). Odlety z Košíc budú v pondelok o 9.05 h a v piatok o 13.45 h. Oficiálna dĺžka letu je hodina. V poradí treťou novou destináciou je linka z Košíc do poľskej Varšavy na letisko Varšava Modlin. Prvý let je naplánovaný na utorok (2. 11.). Odlety z Košíc budú vždy v utorok o 14.40 h a v sobotu o 14.20 h. Let trvá hodinu," uviedla Linhartová.

"Dublin bol dlhodobo na popredných priečkach v zozname destinácií, o ktoré sme sa snažili, a sme radi, že od dnešného dňa budú mať 'írski Slováci' cestu domov výrazne zjednodušenú. Zároveň vítame aj ďalšie spojenie do susedných metropol - Viedne a Varšavy, ktoré takto budú dostupné aj pre cestovateľov, ktorí využívajú najmä nízkonákladové letecké spoločnosti," uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej.

Zimný letový poriadok letiska Košice platný od nedele zahŕňa spojenia leteckou spoločnosťou Austrian Airlines do Viedne a následne do siete destinácií v Európe, USA a Kanade. Letecká spoločnosť Ryanair prevádzkuje lety do destinácií Londýn Stansted, Praha, Liverpool, Dublin, Viedeň, Varšava a Modlin a letecká spoločnosť Wizz Air do destinácií Londýn Luton a Doncaster Sheffield.

Naďalej sú pre všetky letecké spoločnosti v platnosti všeobecne známe pravidlá nosenia respirátorov FFP2 počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu letiska Košice.