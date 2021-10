Banky v Česku diskutujú o hypotékach na viac než 30 rokov, ČNB je proti

dnes 14:16 -

Ceny nehnuteľností v Česku naďalej rastú, čo zhoršuje dostupnosť vlastného bývania vrátane šance na získanie hypotéky. Riešením by podľa niektorých bánk mohli byť úvery na viac než 30 rokov, čo by ľuďom znížilo splátky tak, že by si hypotéku mohli dovoliť. Česká národná banka (ČNB) je však proti.

Ako uviedol server novinky.cz, v bankových kruhoch sa dokonca hovorí o viacgeneračných hypotékach, ktoré majú lehotu splatnosti ešte podstatne dlhšiu. To by ľuďom zrazilo nároky na výšku potrebného príjmu.

Ak by sa lehota splatnosti úveru na bývanie predĺžila napríklad na 50 rokov, na jeho splácaní by sa mohli podieľať rodičia s deťmi. "Tému viacgeneračných hypoték otvorila ako prvá Česká sporiteľňa, zatiaľ však iba na úrovni debát a úvah," uviedla Veronika Hegrová z online dojednávača hypoték Hyponamiru.cz. Samotná Česká sporiteľňa nedávno uviedla, že éra nízkych úrokov pri hypotékach končí. Nahor pôjdu sadzby aj ceny nehnuteľností.

"Ak pripočítame prudké zvýšenie cien stavebných materiálov, je jasné, že dostupnosť nového bývania sa bude v nasledujúcich mesiacoch výrazne zhoršovať. Aj preto chceme v spolupráci s regulátorom (ČNB) a ostatnými bankami hľadať riešenia, ako klientom so získaním úveru pomôcť. Jednou z ciest môže byť posunutie dĺžky poskytnutia hypotéky na obdobie dlhšie než 30 rokov," vyhlásil Filip Belant, šéf kmeňa (tzv. tribu) bývania v Českej sporiteľni.

Je však pravdepodobné, že tieto úvahy v ČNB narazia na nesúhlas. ČNB totiž už šesť rokov bankám de facto nariaďuje, aby dĺžka splatnosti hypotekárneho úveru nepresahovala horizont ekonomickej aktivity klienta či životnosti nehnuteľnosti. Z pozície regulátora trhu odporúča ČNB bankám maximálnu lehotu splatnosti hypoték 30 rokov.

"Splatnosť dlhšia než 30 rokov by často znamenala, že splácanie úveru by zasiahlo celý horizont ekonomickej aktivity dlžníka či ho presiahlo, čo je vysoko rizikový prístup vzhľadom na neistotu, ktorá sa týka jeho budúcej príjmovej situácie," povedala pre Právo hovorkyňa ČNB Petra Vodstrčilová.

O zmene prístupu preto ČNB neuvažuje. "Naťahovanie lehoty splatnosti hypotekárnych úverov nie je cestou k lepšej dostupnosti bývania. Viedlo by k rastu cien nehnuteľností a rodiny by sa na ich získanie museli ešte viac zadlžiť," dodala Vodstrčilová.

V niektorých európskych krajinách ako Holandsko, Dánsko či Švédsko bola v minulosti možnosť splácať istinu úveru až v ďalekej budúcnosti, čím sa splatnosť natiahla na dlhé desiatky rokov. To síce umožnilo poskytovať vysoké úvery, tie však zároveň pomáhali hnať ceny nehnuteľnosti nahor. Konečným výsledkom tak bol výrazný rast zadlženosti domácností, ktorý sa stal zdrojom zraniteľnosti bankového sektora, najmä pri raste úrokových sadzieb. "V posledných rokoch preto národné orgány túto prax obmedzujú či zakazujú," konštatovala hovorkyňa ČNB.