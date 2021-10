Nakúpenú energiu na budúci rok ešte nemajú desiatky percent zákazníkov

dnes 9:31 -

Doterajšia prax väčších odberateľov elektrickej energie, ktorí si nechávali podpisy zmlúv na ďalší kalendárny rok na poslednú chvíľu, sa v tomto roku ukázala ako veľmi nešťastná. Extrémny nárast ceny elektriny týchto zákazníkov stavia do ťažkej situácie. Upozornil na to na minulotýždňovej konferencii Energofórum riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania Stredoslovenskej energetiky (SSE) Ivan Weiss. Zabezpečené dodávky v súčasnosti nemajú ešte desiatky percent z portfólia odberateľov.

„Zákazníci boli v minulosti pri relatívnych stabilných vývojoch cien zvyknutí na to, že počkajú do konca roka a nakúpia za tú cenu, ktorá bola v tom čase. Tento rok sa táto stratégia ukázala ako veľmi nešťastná,“ povedal Weiss. Veľa zákazníkov podľa neho uvažuje nad zakúpením elektriny na prvý štvrťrok a očakáva, že ceny sa postupne vrátia na nižšiu úroveň. „Nechcem povedať, že toto je ideálna stratégia. Je to jedna z mnohých,“ myslí si Weiss. Určitý pokles cien plynu a následne aj elektriny by sa podľa analytikov dal očakávať napríklad pri urýchlenom spustení plynovodu Nord stream 2.

Riziko spojené s nákupom energií je treba podľa šéfa pre stratégiu SSE rozložiť. „Sú rôzne možnosti ako napríklad kombinácia kratších a dlhších produktov, alebo jedno z pomerne jednoduchých riešení je, kúpiť si dodávku na viac rokov dopredu a spriemerovaním ceny negatívny vplyv na budúci rok odsunúť do budúcnosti,“ povedal Weiss. Z pohľadu dodávateľa to však nie je optimálne riešenie. Zákazníci totiž neskôr, v čase nižších cien na trhu, často požadujú zmenu zafixovaných cien energie za aktuálne.

Weiss upozornil, že situácia je rozdielna u jednotlivých zákazníkov podľa toho, či majú možnosť preniesť ceny vstupov do produktu. Cena energií bola v minulosti braná ako fixný vstup, čo už nemusí platiť. Do budúcnosti by si mali odberatelia nastaviť svoju stratégiu na rozloženie pozícií, alebo sa zamerať na indexované produkty. „To znamená, že sa im bude cena priemerovať za nejaké dlhšie obdobie. To je podľa mňa celkom zaujímavá cesta,“ dodal.