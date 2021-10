Facebook mení meno aj zameranie. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Stimuly sa budú znižovať

Ekonomická dynamika sa zmiernila, eurozóna však naďalej pokračuje v silnom oživení. Očakáva sa, že inflácia bude ďalej rásť a v roku 2022 klesne. Dopady pandémie sa zmenšujú. Vysoké ceny energií môžu znížiť kúpnu silu domácností. Predpokladá sa, že hospodárstvo eurozóny prekročí do konca roka predpandemickú úroveň. Riziká ohrozujúce ekonomický výhľad sú vyvážené. Ekonomika by mohla dosiahnuť vyššiu výkonnosť, ak by spotrebitelia získali väčšiu dôveru. Súčasná obnova spotrebiteľského dopytu prevyšuje ponuku. Fáza vyššej inflácie bude trvať dlhšie ako sa očakávalo, ale stále by malo ísť len o dočasný jav. „Pandemický program pomoci nákupu štátnych dlhopisov – PEPP podľa mňa skončí v marci 2022,“ dodáva guvernérka Christine Lagardeová. Pozornosť sa bude sústrediť aj na mzdovú infláciu.



„Veľmi dôkladne sme preskúmali a otestovali našu analýzu hnacích síl inflácie a sme presvedčení, že naše očakávania a naša analýza sú skutočne správne.“ Lagardeová







Nová generácia internetu

Facebook zmení svoj názov na „Meta“ v súvislosti s odklonom od sociálnych médií a smerom k rozvoju „metaverse“, digitálnemu svetu, ktorý by mohol byť ďalšou generáciou internetu. „Odteraz budeme najskôr metaverzou, nie Facebookom,“ povedal vo štvrtok generálny riaditeľ Mark Zuckerberg. Metaverse predstavuje virtuálny priestor, ktorý využíva digitálne nástroje na to, aby dal ľuďom pocit fyzickej prítomnosti. Zuckerberg čakáva, že ľudia budú jedného dňa poznať Facebook ako „metaverse spoločnosť“, nie ako sociálnu sieť. „V rámci metaverza sa budete môcť stretávať, hrať hry s priateľmi, pracovať, tvoriť a mnoho ďalšieho. V podstate budete môcť robiť všetko, čo môžete dnes na internete, ako aj niektoré veci, ktoré dnes na internete nedávajú zmysel, napríklad tanec,“ dodal Zuckerberg. Do vývoju metaverza sa púšťajú aj ostatné technologické spoločnosti vo väčšom alebo menšom meradle.







Zaujme rast miezd aj komentár k inflácii

Nový týždeň prinesie výsledky amerického trhu práce. Pozornosť sa bude upierať najmä na rast miezd, pretože ten môže akcelerovať infláciu v Spojených štátoch. Uvidíme aj zasadnutie centrálnej banky USA, ktorá sa pripravuje na decembrové znižovanie stimulov. Investori budú pozorne sledovať komentár k inflácii guvernéra J. Powella.