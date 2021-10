Geotermálnymi vrtmi by Košice mohli vykurovať začiatkom roka 2026

včera 14:16 -

Skúšobná prevádzka horúcovodu z geotermálneho zdroja pri obci Ďurkov do Teplárne Košice (TEKO) by mohla začať v metropole východu začiatkom roka 2026. Získavaním 20 percent energie výlučne z obnoviteľných zdrojov napomôže projekt utlmiť výrobu tepla z čierneho energetického uhlia. Predpokladané náklady naň by mali dosiahnuť približne 50 miliónov eur. Vyplynulo to z informácií, ktoré zainteresované strany prezentovali v piatok pri podpise Memoranda o spolupráci v oblasti využitia energetického potenciálu geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre potreby zásobovania teplom mesta Košice.

Geotermálna zóna, ležiaca neďaleko Košíc medzi obcami Ďurkov, Svinica, Olšovany a Bidovce, je jedna z najlepších na Slovensku. Tri prieskumné vrty tam vyhĺbili ešte v rokoch 1998 a 1999. Teplota vody v hĺbke okolo 3000 metrov dosahuje na ústí vrtov 135 stupňov Celzia. Na to, aby mohli geotermálne pramene slúžiť na vykurovanie, bude potrebná ich úprava a tiež výstavba približne 20-kilometrového horúcovodu.

Memorandum, ktoré v piatok podpísali minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), predseda predstavenstva Geoterm a zároveň zástupca spoločnosti SPP Infrastructure Roland Karkó a košický primátor Jaroslav Polaček za prítomnosti generálneho riaditeľa TEKO Milana Habána, zaväzuje zúčastnených k spolupráci pri výstavbe systému i pri prevádzke technických a technologických zariadení, umožňujúcich ťažbu a následné využitie geotermálnej vody na výrobu tepla. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu projektu sa budú zainteresované strany snažiť zabezpečiť z verejných zdrojov. Prioritou má byť získanie prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie, ktorý chce prostredníctvom eurofondov pomáhať ekologicky zaťaženým regiónom s prechodom ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu.

"Nie je žiadnym tajomstvom, že na ministerstve hospodárstva máme záujem o čo najväčšie využívanie geotermálnej energie. Jej potenciál v tejto oblasti je naozaj veľký, veď ide o jednu z najlepších geotermálnych zón na Slovensku," skonštatoval Sulík.

Primátor Košíc pripomenul nielen ekonomický, ale i ekologický rozmer projektu. "Som rád, že dnešným podpisom memoranda sme urobili obrovský krok k tomu, aby sa z Košíc stalo ekologickejšie mesto a výrazne obmedzili aj emisie vznikajúce spaľovaním uhlia, čím skvalitníme ovzdušie. Pevne verím, že od roku 2026 budeme môcť vykurovať Košice geotermálnou energiou z Ďurkova, čo bude mať aj pozitívny vplyv na ceny tepla u nás," uviedol Polaček.

Ako podotkol Karkó, spoločnosť Geoterm sa zároveň zaviazala vyvŕtať v lokalite ďalšie tri geotermálne hĺbkové vrty. "Verím, že pri Košiciach tak oživíme jeden z najväčších geotermálnych projektov v strednej Európe," pripomenul.

Geoterm Košice je držiteľ prieskumného územia v danej oblasti. Najväčším akcionárom tejto spoločnosti s podielom takmer 96 % je akciová spoločnosť SPP Infrastructure, ktorú vlastní štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a energetická skupina EPH.

Využiteľné množstvo geotermálnej energie v lokalite Ďurkov predstavuje podľa Geotermu Košice maximálny tepelný výkon 35 MWt. Funkčnosť týchto podzemných kolektorov je v súčasnosti odhadovaná minimálne na 40 rokov.