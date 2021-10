Tento svet je veľmi volatilný: Raper Majk Spirit promuje NFT a kryptomeny, odborníci z toho nadšení nie sú

„Majk Spirit síce reklamuje svoju vlastnú značku, na čom nie je skutočne nič zlé, ale popri tom tiež promuje spoločnosť, ktorá vydáva vlastnú kryptomenu,“ vraví Radoslav Valko, generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a skúsený investor.



Za platformou Wexo stojí slovenský startup Crypton Digital. Ten spojením s Majkom Spiritom získa nielen masívnu reklamu, keďže raper má na sociálnych sieťach Instagram a Facebook vyše milióna fanúšikov, ale aj prístup k tisíckam ľudí. Kúpou raperovho digitálneho diela si totiž do mobilu stiahli aj digitálnu peňaženku platformy Wexo, v ktorej ako jedinej si môžu zakúpené diela pozrieť. „Táto digitálna peňaženka predstavuje priestor, kde Crypton Digital môžu predávať svoju fiktívnu kryptomenu a tým ľudí, z ktorých väčšina nemá skúsenosti s investovaním, dostávať do rizika straty financií,“ reaguje Radoslav Valko.

Kryptomeny nemajú medzi investormi dobrú povesť. Väčšina odbornej verejnosti ich totiž považuje za niečo imaginárne, čo nemá iný ako len marketingový význam. „Kryptomena nie je nič reálne. Má hodnotu len dovtedy, kým ľudia veria, že hodnotu má,“ upresňuje Radoslav Valko.



Faktom je, že hoci aj samotný Majk Spirit hovoril o rizikovosti investícií do NFT či kryptomien v jednej zo svojich instagramových stories, prvá séria NFT graficky znázorňujúca rapera, je takmer vypredaná. „Tento svet je veľmi volatilný. Ak hľadáš miesto, kde bezpečne a stabilne investovať svoje peniaze, tak si kúp radšej zlato či nehnuteľnosti,“ odkázal jednému z fanúšikov Majk Spirit cez svoj instagramový profil, na ktorom má takmer 500-tisíc sledovateľov. Ďalej podotkol, že to, ako bude stúpať cena jeho NFT projektu, je ťažké predpovedať. „Záleží od toho, aký ‚hype‘ chytí. Cenu – tak ako všade - určuje dopyt a ponuka.“

Čo to je NFT?

NFT, teda non-fungible (nezameniteľný) token je jednotka dát, ktorá sa nachádza na digitálnej databáze blockchain. Každá jednotka NFT reprezentuje unikátnu digitálnu položku, pri ktorej vlastníci vedia jednoducho dokázať, že patrí im. Ak by umelec Leonardo da Vinci namaľoval svoje majstrovské dielo Mona Lisa v digitálnej forme, všetky ďalšie kópie by boli 100-percentne rovnaké, ale len jedna by bola pravá. Pre konečného užívateľa je výhodná len vtedy, ak chce mať potvrdenie o vlastníctve originálu.