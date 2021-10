Verím, že na rad príde aj meškajúci juhovýchodný obchvat Košíc

dnes 16:46 -

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka privítal štvrtkové otvorenie úseku D1, ktorý poslúži ako obchvat Prešova. Zároveň poukázal na to, že na území Košického kraja je spolu len 37,5 kilometra diaľnic a rýchlostných ciest, čo je najmenej spomedzi všetkých krajov.

„Verím, že najbližšie príde rad aj na nejaký úsek z územia Košického kraja a zídeme sa, aby sme spustili výstavbu dva roky meškajúceho juhovýchodného obchvatu Košíc. S ministrom dopravy budem určite opäť otvárať diskusiu k harmonogramu výstavby rýchlostných ciest a diaľnic, ktorý tento rok schválila vláda. Podľa neho by sa mal na území Košického kraja v najbližších siedmich rokoch stavať jedine juhovýchodný obchvat Košíc, ktorého začiatok výstavby má už teraz meškanie viac ako dva roky. Zároveň sa budeme pýtať, kedy a ako sa zrýchli výstavba ďalších diaľničných úsekov, ktoré sú na východnom Slovensku viac než potrebné,“ uviedol Trnka v stanovisku.

Poukázal na to, že v ostatných krajoch sa dĺžka diaľnic a rýchlostných ciest pohybuje od 90 do 130 kilometrov. „Preto nám tak veľmi záleží na tom, aby sa výstavba rýchlostnej cesty spustila. Vďaka R2 by malo do roku 2025 vzniknúť spojenie od Hanisky/Šebastoviec do Košických Olšian, kde sa motoristi pohodlne napoja na diaľnicu D1 Bidovce – Budimír a pohodlne sa tak dopravia do Tatier a ďalej,“ konštatoval Trnka.

Kvalitné cesty označil za pomyselný „červený koberec“, po ktorom do regiónov prichádzajú investori a nové príležitosti. „Majú priamy vplyv na ďalší rozvoj územia, zamestnanosť a odlev mozgov, preto sú aj pre východniarov kľúčové. Žiaľ, kým bude systém nastavený tak, že štát pri plánovaní diaľnic a rýchlostných ciest uprednostní kraje s vyšším HDP, regionálne rozdiely sa nebudú zmenšovať, ale, naopak, ešte viac prehlbovať. Západ Slovenska pri tomto prístupe našich vlád bude stále bližšie bohatším regiónom z Európskej únie a východ Slovenska bližšie chudobnejším regiónom, napríklad z Ukrajiny,“ dodal predseda KSK.