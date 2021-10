Víno aj roboty: Prečo Čína investuje v Európe

Zdroj: the conversation

Rýchly rast v EÚ podnietil obavy z vplyvu týchto investícií na pracovné miesta, technológie a dlhodobú priemyselnú kapacitu Európy, čo vyvolalo potrebu väčšieho dohľadu. V tejto súvislosti niektorí vidia mechanizmus preverovania investícií, ktorý EÚ zaviedla v roku 2019, ako jasný krok zameraný na čínske spoločnosti.



Počas pandémie rastúce obavy, že životne dôležité európske technológie a know-how by mohli byť citlivé na zahraničné prevzatie z dôvodu hospodárskeho poklesu, viedli Európsku komisiu k tomu, aby vydala usmernenia pre členské štáty. Aby sa situácia ešte viac vyjasnila, EÚ vyjednala s Čínou dohodu, Komplexnú dohodu o investíciách, ktorá nahradí súčasných 26 dohôd jednotlivých krajín, ktoré existujú medzi všetkými jednotlivými členskými štátmi okrem Írska.



Dohoda je v súčasnosti zablokovaná z politických dôvodov po uvalení sankcií v súvislosti s obavami EÚ z porušovania ľudských práv v provincii Sin-ťiang. Debata o tom, ako sa čo najlepšie prispôsobiť tomuto novému kontextu, však pravdepodobne nezmizne.



Veľa z toho, čo vieme o čínskych investíciách v EÚ, nie je oficiálne. Vedci preto dôkladne zanalyzovali tieto investície pomocou podrobných čínskych údajov. Vybrali si databázu zahŕňajúcu takmer 800 čínskych investícií do priemyselných sektorov v Európe v rokoch 2006 až 2015. Ich práca poukazuje na veľkú rozmanitosť čínskych investícií v EÚ, pokiaľ ide o typy priemyselných odvetví a spoločností, ale aj motivácií firiem pre investovanie.



Čínske spoločnosti musia deklarovať svoje zahraničné investície vláde a tieto deklarácie poskytujú cenné informácie o tom, kam investujú a prečo. Vyhlásenia zahŕňajú krajinu a odvetvie priemyslu, do ktorého investovali, a to, či investícia zahŕňa podporu ich predaja do Európy, výrobu tovaru na mieste alebo výskum a vývoj. Nemecko bolo najlepšou voľbou pre čínske spoločnosti investujúce do Európy, po ktorom nasledovali Spojené kráľovstvo, Holandsko a Taliansko.



Postupom času vedci zistili, že investície do predaja klesli zo 70 % na menej ako polovicu celkových investícií, zatiaľ čo výskum, vývoj a výroba sa stúpli v rebríčku dôležitosti. To dokazuje, že predstava, že čínske firmy vnímajú Európu čisto ako trh, a nie ako základňu pre výrobu a výskum, je zjavne zastaraná. Mnohé čínske firmy investujú v Európe, aby tu vyrábali.



Tieto typy investícií sú obzvlášť dôležité pre čínske sektory, ktoré už majú doma vysoké úrovne investícií. Firmy, ktoré veľa investujú do výroby v Číne, majú tendenciu robiť to isté v Európe, čo potenciálne zaručuje tisícky európskych pracovných miest.



Vzhľadom na obavy z úlohy čínskej vlády v ekonomike a podnikaní sa vedci pozreli aj na to, či sa objavujú rozdiely v dopadoch investícií v odvetviach, kde má štát silnejšiu úlohu. Zistili, že sektory, v ktorých prevládajú štátne podniky, majú čínske spoločnosti tendenciu investovať do výroby a výskumu, zatiaľ čo v sektoroch, ktoré vláda označila za „podporované odvetvia“ (rôznorodá skupina, ktorá zahŕňa textil aj civilné satelity), s väčšou pravdepodobnosťou investujú do predaja. Zdá sa teda, že domáca vládna politika má vplyv na typy investícií čínskych firiem v Európe.







Vo svojej práci sa vedci podrobne pozreli aj na to, ako rôzne charakteristiky čínskeho a európskeho priemyslu ovplyvnili typy uskutočnených investícií. V tradičnejších etablovaných európskych odvetviach a odvetviach s vysokou mierou rastu, ako sú motorové vozidlá v Spojenom kráľovstve a Nemecku a chemický priemysel v Maďarsku a Holandsku, sú čínski investori viac motivovaní výskumom a vývojom ako trhom. Investície z high-tech čínskych sektorov sa viac zameriavali na výskum, vývoj a výrobu.



Bolo by ťažké zovšeobecňovať motiváciu čínskych investorov pre svoje kroky v Európe. Bohatý jednotlivec, ktorý kupuje vinohrad vo Francúzsku, bude mať veľmi odlišné motivácie ako spoločnosť, ktorá kúpi kľúčového nemeckého výrobcu priemyselných robotov. Ale aj v rámci sektorov existujú veľké rozdiely. Staršia štúdia čínskych investícií vo francúzskom vinárskom sektore zistila, že v niektorých prípadoch tieto investície pomohli presunúť vinohrady na novú úroveň rastu a internacionalizácie, zatiaľ čo v iných došlo k významným kultúrnym konfliktom a ťažkostiam s riadením.



V tomto rôznorodom kontexte je ťažké urobiť komplexný úsudok o tom, do akej miery by mohli byť existujúce a budúce čínske investície v budúcnosti problematické. Je jasné, že čím viac vieme o týchto a iných zahraničných investíciách v Európe, tým lepšie budeme vyzbrojení pri rozhodovaní, či a ako ich regulovať.