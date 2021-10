Nobelovec Stiglitz: Lindner ako nemecký minister financií? Má predpotopný rozpočtový plán

Zdroj: ČTK

"Problém nie je len v tom, že je Lindnerova hospodárska politika - či už ide o dlhovú brzdu alebo o európske rozpočtové pravidlá - zhlukom konzervatívnych klišé. Omnoho dôležitejšie je, že sú to klišé z minulej éry, totiž z deväťdesiatych rokov," myslia si ekonómovia Stiglitz a Tooze.



Veľké investície verejného sektora majú zásadný význam vzhľadom na európske a globálne výzvy, a nie návrat k úspornému kurzu, aký zamýšľa FDP, píšu vedci. "Vo vlastnom záujme by mal byť Lindner ušetrený nesplniteľnej úlohy, kedy musí aplikovať svoju predpotopnú rozpočtovú agendu na dnešnú finančnú situáciu," pokračujú. "Nemecko ani Európa si nemôžu dovoliť tento typ nárazového testu," dodávajú Tooze a Stiglitz.

Šéf Slobodnej demokratickej strany (FDP) Christian Lindner

Spolupredsedovia nemeckej Strany Zelených Robert Habeck

Podľa ich názoru by bolo lepšie, keby sa na čelo ministerstva financií najväčšej európskej ekonomiky postavil spolupredseda strany Zelených Robert Habeck. Mohli by vraj vytvoriť "vierohodné vodcovské duo" spolu s poslancom za stranu Zelených v Európskom parlamente Svenom Giegoldom na pozícii štátneho tajomníka.Povolebné rokovania o budúcej koaličnej nemeckej vláde vedú sociálni demokrati (SPD), Zelení a liberálni slobodní demokrati (FDP). Rozhovory by chceli ukončiť do konca novembra.Analytikmi a médiami ostro sledovanou otázkou je, kto sa ujme ministerstva financií, ktoré je vzhľadom na právomoci považované po úrade kancelára za najvýznamnejšie. O post sa usiluje práve šéf liberálov Christian Lindner, ktorý sa tak musí dohodnúť so spolupredsedom Zelených Robertom Habeckom. Tiež Habeck je pre funkciu ministra financií často spomínaný. Nie je vylúčené, že by líder ekologickej strany mohol viesť namiesto rezortu financií, ministerstvo zahraničia.