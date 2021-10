Ethereum 2.0: Transformácia, vďaka ktorej by mohol bitcoin spadnúť z trónu 

Zdroj: the conversation

Druhá najhodnotnejšia kryptomena na svete, éther, dosahovala cenové historické maximá pred veľkou modernizáciou svojej základnej platformy, ethereum. Éther má v súčasnosti trhovú kapitalizáciu len necelých 500 miliárd USD, čo je stále o niečo menej ako polovica v porovnaní s najväčšou kryptomenou bitcoinom.



V prvom rade je dôležité pochopiť rozdiel medzi bitcoinom a étherom. Bitcoin je systém, ktorý umožňuje ľuďom posielať si hodnoty medzi sebou bez potreby bánk. Je postavený na technológii známej ako blockchain, čo sú on-line účtovné knihy, ktorých transakcie kontroluje a zaznamenáva decentralizovaná sieť počítačov. Títo validátori sú motivovaní pre svoju prácu tým, že dostávajú novo vyťažené bitcoiny ako odmeny, čo je známe ako „ťažba“. Aby to bolo atraktívnejšie, bitcoin je relatívne vzácny, existuje len okolo 18 miliónov mincí a protokol má zaručiť, že ich nikdy nemôže byť viac ako 21 miliónov.







Éther funguje podobne ako bitcoin, ale ethereum je iné. Ide o celosvetovú softvérovú platformu bez hostiteľa, na ktorej vývojári budujú tisíce aplikácií založených na blockchaine. To znamená, že všetky tieto aplikácie môžu bežať bez toho, aby ich kontrolovala spoločnosť. Príklady zahŕňajú burzy kryptomien, poistné systémy a nové druhy hier. Základom platformy je myšlienka inteligentných zmlúv, čo sú automatizované dohody, ktoré zaisťujú, že peniaze a aktíva zmenia majiteľa, keď sú splnené určité podmienky. Všetky transakcie na platforme v konečnom dôsledku využívajú éther a úspech platformy je dôvodom, prečo je éther v posledných rokoch druhou najväčšou kryptomenou po bitcoine. Skutočnosť, že platformu poháňa éther, jej dáva užitočnosť a vnútornú hodnotu, ktorú bitcoin nemá.



Ethereum má však niekoľko veľkých problémov. Prvým je, že poplatky za posledných pár rokov šli veľmi hore, pretože sieť sa stala populárnou a je preto veľmi preťažená. Validátori uprednostňujú používateľov, ktorí sú ochotní zaplatiť za svoje transakcie najvyššie poplatky. Bitcoin má porovnateľné problémy s preťažením, ktoré sa jeho vývojári snažia vyriešiť vybudovaním aplikácií, ako je Lightning, ktoré sa môžu pochváliť vyššou rýchlosťou transakcií.



Druhým problémom pre ethereum je, že ako sa stalo populárnejším, množstvo výpočtového výkonu používaného validátormi raketovo vzrástlo. Je to rovnaký problém, ktorý priniesol veľa negatívnej publicity bitcoinu, ohľadom energetickej náročnosti. Bitcoin v súčasnosti využíva toľko energie ako celé Filipíny, hoci jeho priaznivci tvrdia, že veľká časť z toho je energia, ktorá by sa inak nevyužila, napríklad ropné plošiny spaľujúce zemný plyn, ktorý nie je výhodné predávať. Zástancovia tiež poukazujú na to, že sieť sa postupom času posúva smerom k využívaniu oveľa väčšieho množstva obnoviteľnej energie.



V každom prípade, prípadné vytvorenie etherea 2.0 vyrieši tieto problémy presunutím systému validácie platformy z „proof of work“ na „proof of stake“. Bez toho, aby sme príliš zachádzali do detailov, proof of work je protokol, v ktorom sa všetci validátori pokúšajú vyriešiť zložité rovnice, aby dokázali, že každá navrhovaná transakcia je platná. Pri proof of stake nie je potrebné, aby túto náročnú prácu vykonávali všetci validátori, pretože systém náhodne vyberie jedného na potvrdenie každej transakcie.







Mnohí v bitcoinovej komunite sú proti proof of stake, pretože to dáva najväčšiu moc najväčším overovateľom, čo im potenciálne umožňuje narušiť systém overovania, ak môžu získať kontrolu nad viac ako polovicou siete. Priaznivci etherea namietajú, že proof of stake má zabudované kontroly a rovnováhy, ktoré by tomu zabránili.



Tak či onak, ethereum 2.0 sľubuje zníženie spotreby energie platformy o 99,9 %, vďaka čomu bude oveľa udržateľnejšia. Mal by tiež vyriešiť problém s poplatkami zvýšením schopnosti spracovania platformy z 30 transakcií za sekundu na potenciálne 100 000, ako aj umožnením sofistikovanejších inteligentných zmlúv ako doteraz.



Prechod na ethereum 2.0 bol pomalý, plný technických problémov, ktoré sa ťahali viac ako dva roky. Posledných pár mesiacov nový blockchain proof of stake bežal v testovacom formáte súbežne s existujúcim systémom, čo vývojárom umožnilo pripraviť ho na zlúčenie v roku 2022.



Nadchádzajúca aktualizácia, známa ako Altair, je v podstate prípravou na toto zlúčenie. Prináša množstvo technických zmien, ktoré sú navrhnuté tak, aby udržali overovateľov v čestnosti a urobili systém viac decentralizovaným. Za predpokladu, že to prebehne podľa plánu, všetci budú s napätím sledovať zlúčenie a neskôr ďalšiu zmenu, známu ako „sharding“, ktorá výrazne zvýši kapacitu spracovania systému.



Nedávny nárast bitcoinu na historické maximá pomáha pozdvihnúť celý kryptotrh. Niektoré pohyby cien étheru však pravdepodobne odzrkadľujú, že ľudia vsádzajú, že aktualizácia bude úspešná, zatiaľ čo zvyšok je zo strany špekulantov, ktorí prechádzajú z bitcoinu alebo investujú nové peniaze do tohto odvetvia.



V období pred zlúčením dvoch blockchainov etherea bude zaujímavé sledovať, ako to všetko ovplyvní cenu étheru vo vzťahu k takzvaným „eth killerom “. Ide o konkurenčné platformy ako cardano a solana, ktoré boli v posledných mesiacoch veľmi populárne, čiastočne kvôli problémom etherea s poplatkami.







V konečnom dôsledku je však otázkou, čo to bude znamenať pre bitcoin. Bitcoineri budú aj naďalej tvrdiť, že ich protokol je viac decentralizovaný ako proof of stake a majú tú výhodu, že sú kryptoznačkou, s ktorou investori nemajú problém zariskovať svoje peniaze.



Otázkou je, či tieto výhody prevážia ekologickejšie poverenia etherea 2.0 a skutočnosť, že zvládne viac transakcií. Bitcoin má v súčasnosti hodnotu približne dvojnásobku éthera, ale stále sa hovorí o prevrátení“, kedy ho éther predbehne. Mohlo by sa to stať v roku 2022? Uvidíme.