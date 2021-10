Z otvorenia maďarskej diaľnice M30 sa možno len tešiť

dnes 11:46 -

Z otvorenia maďarskej diaľnice, ktorá spája aj Bratislavu s Košicami, sa možno len tešiť. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády SR minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), v reakcii na utorkové (26. 10.) otvorenie diaľnice M30 od Miškovca až po slovenské hranice.

"Možno sa z toho len tešiť z pohľadu slovenských občanov. Každý kilometer diaľnice, každý kilometer železnice, ktorý podporí mobilitu, je len dobrý," priblížil.

"Áno, je to blamáž, je to hanba, to je ten uhol pohľadu, ako sa na pozrieme," povedal na margo skutočnosti, že Maďari prepojili Bratislavu a Košice cez svoje územie skôr ako Slováci.

Ministerstvo dopravy SR, Národná diaľničná spoločnosť sa podľa jeho slov sústredia na to, aby sa akcelerovala výstavba tej "našej" diaľnice z Bratislavy do Košíc. "Pripomínam, že vo štvrtok (28. 10.) otvárame obchvat Prešov-západ, Prešov-juh, významný obchvat Prešova. Vo výstavbe sú dva kľúčové úseky, Hubová - Ivachnová a Višňové, kde nateraz platí termín na sprejazdnenie - koniec roka 2023," dodal Doležal.

Na východe Maďarska otvorili 26. októbra úsek diaľnice M30, spájajúcu Miškovec s maďarsko-slovenským hraničným priechodom v Tornyosnémeti. Informovala o tom agentúra MTI. Diaľnica cez maďarské územie je i diaľničným prepojením Košíc s Bratislavou.

Generálny riaditeľ investora Národnej spoločnosti pre rozvoj investícií (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) Róbert Attila na slávnostnom odovzdaní 56,8 kilometra dlhého diaľničného úseku pripomenul, že ide o súčasť prepojenia 3300 kilometrov dlhého úseku diaľnic, spájajúcich Baltické more s Rumunskom a dopravného koridoru Via Carpatia pokračujúceho až do Grécka.