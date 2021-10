Novela Zákonníka práce prinesie vyššie dane a rozbíja systém stravného

dnes 19:46 -

Firmy, ktoré podnikajú v oblasti stravovacích lístkov, združené v Asociácii moderných benefitov (AMOBE), kritizujú v utorok prijatú novelu Zákonníka práce. Tá podľa nich prinesie zhoršenie systému stravného pre všetky skupiny zamestnancov, živnostníkov, zamestnávateľov i pre gastrosektor.

„Namiesto avizovaného odstránenia daňového znevýhodnenia finančného príspevku na stravné prináša novela poslanca Viskupiča zhoršenie systému stravného pre všetkých. Zamestnancom po Novom roku znevýhodní všetky formy stravného. Zo stravného nad 2,81 eura sa bude po novom platiť daň z príjmu a odvody,“ pripomenula asociácia. Zdanenie a platenie odvodov sa po novom bude týkať aj zamestnancov stravujúcich sa v kantínach, ktorí za stravné nad tento limit zaplatia dane i odvody.

Napríklad pri hodnote stravného 5,10 eura a príspevku zamestnávateľa zo sociálneho fondu vo výške dvoch eur bude nové daňovo-odvodové zaťaženie vo výške 0,59 eura na jeden stravný lístok. AMOBE vyrátala, že takmer 1,5 milióna pracujúcich bez ohľadu na to, či budú využívať stravenky alebo peňažný príspevok, tak príde mesačne pri 20 pracovných dňoch o 11,80 eura. Nespravodlivosťou nového systému podľa asociácie je, že zamestnanci sa nedostanú k zvýšenému stravnému ani vtedy, ak im zamestnávateľ v dobrej viere prispeje na obedy viac.

Novela podľa asociácie znevýhodní i živnostníkov. Tí si doteraz mohli odpočítať z daní stravné do výšky 5,10 eura, no od nového roku to bude len 2,81 eura. AMOBE predpokladá, že zmeny v stravnom a daňovo-odvodová penalizácia prispejú k obmedzeniu dostupnosti teplého obeda.