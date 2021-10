Podnikatelia získajú nové možnosti financovania exportu

dnes 18:16 -

Slovenskí exportéri by mali mať väčšie možnosti financovania vývozu svojich výrobkov do zahraničia. Pomôcť by im mohlo memorandum o spolupráci, ktoré v utorok podpísal s delegáciou Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu (IBEC) predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.

„Obe strany sa dohodli na vzájomnej podpore malých a stredných podnikov a uzatváraní dohôd so subjektmi členských štátov IBEC s cieľom nadväzovania strategických partnerstiev a rozvoja dlhodobej a efektívnej spolupráce v investičných aktivitách pre rozvoj obchodných a priemyselných vzťahov medzi členskými štátmi IBEC a Radou slovenských exportérov,“ uviedol Parízek.

IBEC podľa predsedu predstavenstva Denisa Ivanova disponuje širokou škálou bankových inštrumentov vrátane faktoringu a akreditívov. Parízek v tejto súvislosti považuje za mimoriadne dôležité, aby mali slovenské spoločnosti prístup k čo najširšej škále bankových produktov pri financovaní ich exportu.