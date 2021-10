Sociálni partneri nie sú spokojní s tým, ako vláda rieši zdražovanie energií

dnes 19:31 -

Sociálni partneri po pondelkovom zasadnutí tripartity vyjadrili nespokojnosť s tým, ako vláda rieši zdražovanie energií. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) kritizuje, že vláda nemyslí na to, že aj obciam sa tak zvýšia výdavky, odborárom sa nepáči, že opatrenia nepredstavuje štát, ale na stôl ich položili sociálni partneri, a zamestnávateľom zase prekážajú nízke kompenzácie z Envirofondu.

"My sme požadovali, aby sa vláda zaujímala aj o samosprávy," povedal po rokovaní tripartity podpredseda ZMOS Radomír Brtáň. Narážal tak na zvýšené výdavky samospráv v súvislosti s drahšími energiami najmä pre energeticky veľmi náročné verejné osvetlenie, ale aj pre električkové či trolejbusové vedenie v mestách, v ktorých fungujú.

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová zase kritizuje, že kým vo viac než 20 krajinách Európskej únie už fungujú nejaké opatrenia na zmiernenie dosahu zdražovania energií alebo sa aktuálne zavádzajú, na Slovensku sa k tomu ešte len otvára diskusia. Takisto sa odborárom nepáči, že na stôl dali návrhy opatrení sociálni partneri, a nie vláda. Podľa jej slov si predstavitelia štátu návrhy odborárov a zamestnávateľov vypočuli a vyjadrili sa k nim, či sa dajú alebo nedajú uskutočniť.

Prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga po rokovaní poukázal na možné riešenie problémov firiem, ktorým je zvýšenie kompenzácie pre priemyselné podniky z Envirofondu. "Na porovnanie, európska legislatíva hovorí, že takáto kompenzácia môže byť až do výšky 75 %, na Slovensku to legislatíva umožňuje do výšky 7,5 %," ilustroval Kiraľvarga. Kompenzácia v tomto roku by podľa jeho slov mala byť na úrovni dvoch percent. Na rokovaní však od štátu dostali odpoveď, že vyššia kompenzácia sa už tento rok dosiahnuť nedá, pretože si to vyžaduje zmenu zákonov.

Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz povedal, že s väčšou kompenzáciou z Envirofondu sa nepočíta ani budúci rok. Poznamenal, že jediné reálne stanovisko od štátu dostali sociálni partneri k tarife za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá už od nového roka zrejme nebude rovnaká pre všetkých, ale veľkí odberatelia elektrickej energie by mali platiť nižšiu sadzbu, keďže sa tarifa odstupňuje podľa spotreby. "K žiadnemu inému riešeniu sme nedostali stanovisko," dodal Lasz.

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka podotkol, že problém zvyšovania cien energií je potrebné riešiť v dvoch fázach. Prvou je riešenie súčasného roku, pretože práve teraz sa uskutočňuje zazmluvňovanie dodávok energií na ďalšie obdobie a niektorým energie zdražejú už teraz. Takisto je podľa neho dôležité predostrieť kľúčové riešenia na budúci rok. "Odchádzam však s pocitom, že ministerstvo hospodárstva má záujem, čo je pozitívny krok, a myslím si, že sa posunieme nejakým spôsobom dopredu," uzavrel Machunka.