Dopyt môže cenu ropy Brent vytlačiť do konca roka nad 90 USD

dnes 12:16 -

Americká investičná banka Goldman Sachs nevylučuje, že neustále sa zvyšujúci dopyt po rope môže cenu ropnej zmesi Brent posunúť ešte vyššie, než odhaduje vo svojej revidovanej prognóze. Tú pritom len pred mesiacom upravila výrazne smerom nahor. Ak by sa očakávania banky naplnili, v závere tohto roka by cena Brentu dosahovala viac než 90 USD (77,39 eura) za barel (159 litrov).

Ako banka informovala, očakáva, že dopyt po rope nakrátko presiahne predpandemickú úroveň, ktorá predstavovala približne 100 miliónov barelov denne. Prispieva k tomu najmä spotreba v ázijských krajinách, ktorá sa v poslednom období výrazne zotavuje. Navyše, podľa banky by presun od zemného plynu k rope mohol k rozsahu celosvetového dopytu po komodite prispieť minimálne 1 miliónom barelov denne.

"To by mohlo posunúť cenu Brentu ku koncu roka nad našu najnovšiu prognózu 90 USD/barel," uviedla banka Goldman Sachs. Svoj odhad pritom upravila koncom septembra, a to z pôvodne odhadovanej úrovne 80 USD/barel.

Vysoký dopyt a obmedzené dodávky na trh posunuli ceny ropy na niekoľkoročné maximá. Cena Brentu sa v súčasnosti pohybuje okolo 86 USD za barel a cena americkej ľahkej ropy WTI nad 84 USD/barel.