Novela o verejnom obstarávaní zahŕňa návrhy INEKO na posilnenie nezávislosti ÚVO

dnes 11:46 -

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú začiatkom októbra schválil parlament, obsahuje aj ustanovenia na posilnenie nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na tejto časti úrad spolupracoval s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) niekoľko mesiacov. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

"Vážim si, že sme v poctivej, odbornej a konštruktívnej debate mohli do legislatívy pretaviť ustanovenia, ktoré posilnia nezávislosť ÚVO, ide napríklad o prísnejšie kritériá na výber a samotnú voľbu predsedu ÚVO," priblížil predseda úradu Miroslav Hlivák. Zároveň sa poďakoval inštitútu, že pomáhal pri tvorbe legislatívy, ktorá posilňuje piliere právneho štátu.

"Som rád, že sa nám do zákona podarilo presadiť otvorený výber kandidátov na predsedu úradu, ich povinné verejné vypočutie, zostavenie výberovej komisie so zástupcami nezávislej odbornej verejnosti, ako aj povinné zverejňovanie dôležitých dokumentov predložených kandidátmi a tiež zápisnice z vyhodnotenia kandidátov," dodal riaditeľ INEKO Peter Goliaš. Otvorený a férový výber ľudí do najvyšších verejných funkcií je podľa neho kľúčovým predpokladom pre ich dobré fungovanie a zabránenie riziku zneužívania moci.

Novela zákona o verejnom obstarávaní má okrem iného zrýchliť a zjednodušiť postup verejného obstarávania. Cieľom je tiež v prípade dotovaných subjektov odstrániť pri nadlimitnom verejnom obstarávaní národný goldplating. Úprava smeruje aj k zvýšeniu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní.