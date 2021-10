Zastupiteľstvo schválilo kúpu Sobraneckých kúpeľov za 769.000 eur (2)

dnes 12:46 -

Košický samosprávny kraj (KSK) odkúpi od súkromnej spoločnosti areál bývalých Sobraneckých kúpeľov za 769.000 eur. Schválilo to v pondelok Zastupiteľstvo KSK.

Chátrajúce kúpele v meste Sobrance sú nevyužívané od roku 2004, KSK má zámer obnoviť ich a revitalizovať.

"Sobranecké kúpele boli označované ako slovenské Karlove Vary, čo svedčí o ich sláve a kvalite minerálnych zdrojov. Ich história siaha až do 14. storočia, máme zodpovednosť toto dedičstvo zachovať. Kúpele takmer dve desaťročia chátrali, zachraňujeme ich päť minút pred dvanástou," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Poukázal na to, že Sobranecké kúpele ležia v okrese, ktorý nevyhnutne potrebuje nové pracovné miesta a príležitosti na rozvoj. "Predpokladáme, že obnova kúpeľného areálu by mohla do okresu Sobrance priniesť 80 až 120 pracovných miest, rozhýbať podnikateľské prostredie, turistický ruch a rozšíriť služby v regióne," konštatoval.

Voda v Sobraneckých kúpeľoch je prírodná a silne mineralizovaná, je vhodná na liečbu kožných chorôb, niektorých chorôb vnútorných zažívacích orgánov aj ochorení pohybového ústrojenstva. Prirodzeným zdrojom sú štyri pramene a tri hydrogeologické vrty v areáli. Za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom kúpy, boli vypracované dva znalecké posudky. Súčasným vlastníkom bývalého kúpeľného areálu je spoločnosť TRADE City, a. s., ktorá je v likvidácii.

Poslanci sa vo vystúpeniach zhodli, že sobraneckému regiónu treba pomôcť, niektorí však zároveň upozorňovali na riziká, nakoľko sa KSK podarí najmä z hľadiska financií zabezpečiť obnovu a rozvoj kúpeľov. Poslancovi Ladislavovi Rovinskému chýbala koncepcia s vyčíslením nákladov, ktoré kraju vzniknú v nadväznosti na kúpu areálu. "Nie som si istý, že to, čo robíme, je to najlepšie, čo urobiť môžeme, a hlavne, či sme dostali dostatok informácií na to, aby sme sa zodpovedne mohli rozhodnúť," uviedol. Za kúpu hlasovalo 51 poslancov, proti nebol nikto, jeden sa zdržal hlasovania.

Po kúpe podľa Trnku bude kraj realizovať ďalšie kroky vrátane získania zvyšných pozemkov, ktoré treba vysporiadať. "Začneme rozbiehať takzvanú obchodnú súťaž, ktorá by mala odpovedať na to, čo, aké služby a v akom rozsahu by mali byť poskytované v tomto areáli. Nasledovať bude architektonická súťaž, ktorá odpovie na to, ako by to celé malo vyzerať a súbežne s tým budeme chystať projektové zámery na financovanie tej nebiznisovej časti z eurofondov. Keď budeme mať takto všetko pripravené a zrealizované niektoré časti areálu, budeme hľadať súkromného investora, ktorý zafinancuje samotné kúpele, teda tú biznisovú časť, ktorú by mal aj prevádzkovať," povedal predseda KSK novinárom. Celý tento proces bude podľa neho trvať dva až päť rokov. Potrebné investície na biznisovú časť kúpeľov odhadol na desať až 20 miliónov eur.

Pôjde už o druhú takúto kúpu zo strany KSK, tento rok už odkúpil za 346.000 eur areál chátrajúcich Turzovských kúpeľov v Gelnici s cieľom zabezpečiť ich komplexnú obnovu.